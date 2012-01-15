النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الطلبة بـ"تعليم صبيا" يستقبلون أمير جازان

في مهرجان العسل

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمشاركة طلبة إدارة تعليم صبيا من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في فعاليات مهرجان جازان السابع للعسل.. جاء ذلك خلال اطلاعه على الأركان المشاركة في المهرجان، والذي تستضيفه وتحتضنه في كل عام محافظة العيدابي.

وكانت مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، قد شاركوا في استقبال أمير المنطقة بكلمات ومشاعر الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم ولقيادته العظيمة، ضِمن مشاركة إدارة تعليم صبيا بمهرجان العسل، في مظهر عودة الحياة لطبيعتها ورسالة حول أمان العودة للمدارس.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح من مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي يحيى غفالي، تَضَمَّن عرضًا لما يقدمه جناح الإدارة للزوار من خدمات تربوية من خلال المسؤولية التضامنية مع المجتمع والأسر وأولياء الأمور؛ وخصوصًا برسائله التربوية، والتهيئة، ورفع الاستعداد النفسي للعودة الحضورية الآمنة، إضافة لعرض المشاريع المدرسية الجديدة والتعريف بالجاهزية والاستعدادات التي قدمتها وزارة التعليم والإدارة ومكتب التعليم للمدارس من خلال تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على تطبيق النماذج التشغيلية.

من جهة أخرى أفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة التعليمية واستعدادًا للعودة الحضورية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وزملائنا المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ قد وَجَّه مديري ومديرات مكاتب التعليم في تعميم بعودة الهيئة الإدارية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة للوكلاء والتشكيل المدرسي من موجهين طلابيين ورواد نشاط طلابي في جميع مدارس البنين والبنات صباحًا، بدءًا من يوم غد الأحد الموافق ١٦/ ١/ ٢٠٢٢ (١٣/ ٦/ ١٤٤٣)؛ على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية (المعلمين والمعلمات) على منصة "مدرستي" في الفترة المسائية حتى يوم الخميس ٢٠/ ١/ ٢٠٢٢ (17/ 6/ 1443هـ)، مع التأكيد على استمرار توجيه الزيارات المكثفة لجميع المشرفين والمشرفات لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وقياس مدى الاستعداد وفق البنود في النماذج المعممة؛ موجهًا شكره للقيادات التعليمية والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وحرصهم الدائم على نجاح العملية التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. الطلبة بـ"تعليم صبيا" يستقبلون أمير جازان
سبق

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمشاركة طلبة إدارة تعليم صبيا من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في فعاليات مهرجان جازان السابع للعسل.. جاء ذلك خلال اطلاعه على الأركان المشاركة في المهرجان، والذي تستضيفه وتحتضنه في كل عام محافظة العيدابي.

وكانت مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، قد شاركوا في استقبال أمير المنطقة بكلمات ومشاعر الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم ولقيادته العظيمة، ضِمن مشاركة إدارة تعليم صبيا بمهرجان العسل، في مظهر عودة الحياة لطبيعتها ورسالة حول أمان العودة للمدارس.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح من مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي يحيى غفالي، تَضَمَّن عرضًا لما يقدمه جناح الإدارة للزوار من خدمات تربوية من خلال المسؤولية التضامنية مع المجتمع والأسر وأولياء الأمور؛ وخصوصًا برسائله التربوية، والتهيئة، ورفع الاستعداد النفسي للعودة الحضورية الآمنة، إضافة لعرض المشاريع المدرسية الجديدة والتعريف بالجاهزية والاستعدادات التي قدمتها وزارة التعليم والإدارة ومكتب التعليم للمدارس من خلال تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على تطبيق النماذج التشغيلية.

من جهة أخرى أفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة التعليمية واستعدادًا للعودة الحضورية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وزملائنا المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ قد وَجَّه مديري ومديرات مكاتب التعليم في تعميم بعودة الهيئة الإدارية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة للوكلاء والتشكيل المدرسي من موجهين طلابيين ورواد نشاط طلابي في جميع مدارس البنين والبنات صباحًا، بدءًا من يوم غد الأحد الموافق ١٦/ ١/ ٢٠٢٢ (١٣/ ٦/ ١٤٤٣)؛ على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية (المعلمين والمعلمات) على منصة "مدرستي" في الفترة المسائية حتى يوم الخميس ٢٠/ ١/ ٢٠٢٢ (17/ 6/ 1443هـ)، مع التأكيد على استمرار توجيه الزيارات المكثفة لجميع المشرفين والمشرفات لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وقياس مدى الاستعداد وفق البنود في النماذج المعممة؛ موجهًا شكره للقيادات التعليمية والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وحرصهم الدائم على نجاح العملية التعليمية.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:44 PM

شاهد.. الطلبة بـ"تعليم صبيا" يستقبلون أمير جازان

في مهرجان العسل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
622

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمشاركة طلبة إدارة تعليم صبيا من المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في فعاليات مهرجان جازان السابع للعسل.. جاء ذلك خلال اطلاعه على الأركان المشاركة في المهرجان، والذي تستضيفه وتحتضنه في كل عام محافظة العيدابي.

وكانت مجموعة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، قد شاركوا في استقبال أمير المنطقة بكلمات ومشاعر الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن العظيم ولقيادته العظيمة، ضِمن مشاركة إدارة تعليم صبيا بمهرجان العسل، في مظهر عودة الحياة لطبيعتها ورسالة حول أمان العودة للمدارس.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح من مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي يحيى غفالي، تَضَمَّن عرضًا لما يقدمه جناح الإدارة للزوار من خدمات تربوية من خلال المسؤولية التضامنية مع المجتمع والأسر وأولياء الأمور؛ وخصوصًا برسائله التربوية، والتهيئة، ورفع الاستعداد النفسي للعودة الحضورية الآمنة، إضافة لعرض المشاريع المدرسية الجديدة والتعريف بالجاهزية والاستعدادات التي قدمتها وزارة التعليم والإدارة ومكتب التعليم للمدارس من خلال تأمين الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير المعقمات والكمامات وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على تطبيق النماذج التشغيلية.

من جهة أخرى أفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، بأن مدير التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، ونظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة التعليمية واستعدادًا للعودة الحضورية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وزملائنا المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ قد وَجَّه مديري ومديرات مكاتب التعليم في تعميم بعودة الهيئة الإدارية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة للوكلاء والتشكيل المدرسي من موجهين طلابيين ورواد نشاط طلابي في جميع مدارس البنين والبنات صباحًا، بدءًا من يوم غد الأحد الموافق ١٦/ ١/ ٢٠٢٢ (١٣/ ٦/ ١٤٤٣)؛ على أن يستمر دوام الهيئة التعليمية (المعلمين والمعلمات) على منصة "مدرستي" في الفترة المسائية حتى يوم الخميس ٢٠/ ١/ ٢٠٢٢ (17/ 6/ 1443هـ)، مع التأكيد على استمرار توجيه الزيارات المكثفة لجميع المشرفين والمشرفات لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وقياس مدى الاستعداد وفق البنود في النماذج المعممة؛ موجهًا شكره للقيادات التعليمية والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وحرصهم الدائم على نجاح العملية التعليمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة