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الذوادي: قطر تدرس إمكانية استضافة إيران بعض منتخبات مونديال 2022!

قال: استعداداتنا كانت لاستضافة 32 منتخباً فقط

كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، عن بحث إمكانية استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في النهائيات.

وقال الذوادي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية: إن ترتيباً من هذا النوع "يشكل جزءاً من خطتنا العملية"؛ مضيفاً: "من البديهي أن (يكون المضيّ به مرتبطاً) بالموافقة على ذلك من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخباً؛ بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026؛ حسبما كان الاتحاد الدولي قد قرر.

وستفرض هذه الزيادة على الدولة الخليجية -في حال اعتمادها- تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين؛ نظراً لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنَت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديالٍ من 32 منتخباً.

وأشارت تقارير صحافية في الأشهر الماضية، إلى أن إيران عرضت المساعدة في هذا المجال.

وقال الذوادي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت قطر مستعدة لزيادة عدد المنتخبات: "استعداداتنا الآن هي لـ32 منتخباً؛ أي الصيغة الحالية. كل الاستعدادات مستمرة بناء على ذلك".. "هناك دراسة جدوى تُجرى في الوقت الحالي لبطولة من 48 منتخباً، ثم سيُتخذ القرار من قِبَل الفيفا ونحن كدولة مضيفة".

وكان إنفانتينو قد أكد الأسبوع الماضي في لقاء مع وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن فرص تطبيق اقتراح الـ48 منتخباً في قطر، ضئيلة، وأن تحويله إلى واقع يشكل "تحدياً صعباً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الذوادي: قطر تدرس إمكانية استضافة إيران بعض منتخبات مونديال 2022!
سبق

كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، عن بحث إمكانية استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في النهائيات.

وقال الذوادي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية: إن ترتيباً من هذا النوع "يشكل جزءاً من خطتنا العملية"؛ مضيفاً: "من البديهي أن (يكون المضيّ به مرتبطاً) بالموافقة على ذلك من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخباً؛ بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026؛ حسبما كان الاتحاد الدولي قد قرر.

وستفرض هذه الزيادة على الدولة الخليجية -في حال اعتمادها- تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين؛ نظراً لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنَت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديالٍ من 32 منتخباً.

وأشارت تقارير صحافية في الأشهر الماضية، إلى أن إيران عرضت المساعدة في هذا المجال.

وقال الذوادي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت قطر مستعدة لزيادة عدد المنتخبات: "استعداداتنا الآن هي لـ32 منتخباً؛ أي الصيغة الحالية. كل الاستعدادات مستمرة بناء على ذلك".. "هناك دراسة جدوى تُجرى في الوقت الحالي لبطولة من 48 منتخباً، ثم سيُتخذ القرار من قِبَل الفيفا ونحن كدولة مضيفة".

وكان إنفانتينو قد أكد الأسبوع الماضي في لقاء مع وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن فرص تطبيق اقتراح الـ48 منتخباً في قطر، ضئيلة، وأن تحويله إلى واقع يشكل "تحدياً صعباً".

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:32 AM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:06 PM

الذوادي: قطر تدرس إمكانية استضافة إيران بعض منتخبات مونديال 2022!

قال: استعداداتنا كانت لاستضافة 32 منتخباً فقط

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محمد البقمي - الرياض
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4,790

كشف الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، عن بحث إمكانية استضافة إيران لبعض المنتخبات المشاركة في النهائيات.

وقال الذوادي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام في العاصمة الفرنسية: إن ترتيباً من هذا النوع "يشكل جزءاً من خطتنا العملية"؛ مضيفاً: "من البديهي أن (يكون المضيّ به مرتبطاً) بالموافقة على ذلك من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف: "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

ويأتي الحديث عن احتمال استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانينو، بزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخباً؛ بدلاً من الانتظار حتى مونديال 2026؛ حسبما كان الاتحاد الدولي قد قرر.

وستفرض هذه الزيادة على الدولة الخليجية -في حال اعتمادها- تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين؛ نظراً لأن قطر التي اختيرت للاستضافة عام 2010، بنَت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديالٍ من 32 منتخباً.

وأشارت تقارير صحافية في الأشهر الماضية، إلى أن إيران عرضت المساعدة في هذا المجال.

وقال الذوادي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت قطر مستعدة لزيادة عدد المنتخبات: "استعداداتنا الآن هي لـ32 منتخباً؛ أي الصيغة الحالية. كل الاستعدادات مستمرة بناء على ذلك".. "هناك دراسة جدوى تُجرى في الوقت الحالي لبطولة من 48 منتخباً، ثم سيُتخذ القرار من قِبَل الفيفا ونحن كدولة مضيفة".

وكان إنفانتينو قد أكد الأسبوع الماضي في لقاء مع وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن فرص تطبيق اقتراح الـ48 منتخباً في قطر، ضئيلة، وأن تحويله إلى واقع يشكل "تحدياً صعباً".

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