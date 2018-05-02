"التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي غداً.. والمعلمون يترقبون مصيرهم

شبكات التواصل تشتعل بالتخمينات والتساؤلات عن مدى تلبيتها الطموحات ‎

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، يوم غد الخميس، وسط تساؤلاتهم ومطالبهم أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة لرغبات المعلمين والمعلمات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، قبل يومين، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر يوم غد الخميس، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7 رمضان 1439 هـ موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعا أو غير ذلك.



