النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي غداً.. والمعلمون يترقبون مصيرهم

شبكات التواصل تشتعل بالتخمينات والتساؤلات عن مدى تلبيتها الطموحات ‎

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، يوم غد الخميس، وسط تساؤلاتهم ومطالبهم أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة لرغبات المعلمين والمعلمات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، قبل يومين، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر يوم غد الخميس، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7 رمضان 1439 هـ موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعا أو غير ذلك.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي غداً.. والمعلمون يترقبون مصيرهم
سبق

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، يوم غد الخميس، وسط تساؤلاتهم ومطالبهم أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة لرغبات المعلمين والمعلمات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، قبل يومين، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر يوم غد الخميس، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7 رمضان 1439 هـ موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعا أو غير ذلك.


02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:56 PM

"التعليم" تعلن حركة النقل الخارجي غداً.. والمعلمون يترقبون مصيرهم

شبكات التواصل تشتعل بالتخمينات والتساؤلات عن مدى تلبيتها الطموحات ‎

A A A
سعود الدعجاني - جدة
4
3,739

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي، يوم غد الخميس، وسط تساؤلاتهم ومطالبهم أن تلبي حركة النقل الخارجي للعام الحالي طموحاتهم وتنهي معاناتهم مع السفر والترحال.

ومع بدء العد التنازلي لإعلان حركة النقل الخارجي لطالبي النقل، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية بالتحدث والتخمين عن نسبة الحركة لهذا العام، ومدى تلبية الوزارة لرغبات المعلمين والمعلمات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، قبل يومين، صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر يوم غد الخميس، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية، وحددت 7 رمضان 1439 هـ موعداً نهائياً لاعتماد حركة النقل الخارجي؛ لافتة إلى أنه سوف يتم استبعاد مَن حالته "ليس على رأس العمل" بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعا أو غير ذلك.


شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,479
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,213
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,222
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,345

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

المقالات

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

أحمد الحربي
انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة