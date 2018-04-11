باحث يكشف تفاصيل ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا وزيادة نسب العدوى بالمملكة

أكد أن نقل العدوى بالمرحلة السابعة يكون مرتفعاً بسبب فاشيات مجتمعية

كشف الباحث في الفيروسات الدكتور بندر العصيمي تفاصيل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.. والأسباب وراء ذلك.

وفي التفاصيل، قال الباحث عبر برنامج "mbc في أسبوع": نحن في الدورة السابعة وبزيادة قليلة عن معدل انتشار كورونا في المملكة بمعدل (1 = R 0 ) وهي قدرة شخص واحد على نقل العدوى لعدة أشخاص بفيروس كورونا فإذا كان شخص نقل العدوى لشخص واحد فقط يصبح R 0-1 وهكذا كما حدث الأسبوع الماضي وكنا قريبين من تسجل عدوى واحدة لواحد فقط بنسبة بالضبط 1.04 كما في الدورة السادسة التي انتهت في 6 إبريل.

الآن للأسف ارتفع المعدل إلى 1.3 ونتيجة لارتفاع فاشيات مجتمعية وتقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أثرها أغلقت 6 أحياء.

وأضاف: بعد صدور الأمر السامي الكريم بعلاج كل المواطنين والمقيمين بما فيهم مخالفو أنظمة الإقامة في المستشفيات الحكومية والأهلية وعلاوة على ذلك لم تكن هنالك مسألة قانونية عليهم أو ملاحقة مالية، فجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله – على هذه المبادرة الملكية الكريمة والإنسانية التي كانت لمصلحة المواطن والمقيم لاحتواء الوباء والسيطرة عليه وهذا ما تم ملاحظته في الدورة السابعة وننتظر الدورة الثامنة في مستجدات كورونا ونتوقع حدوث نسبة 1.3 إلى 1.5 لتقل العدوى .

وأشار إلى أننا لا زلنا في الضلع الصاعد في المعادلة ولكن بنسبة قليلة وطفيفة وليس تزايداً أسياً وهي مرحلة طبيعية في الاحتواء. مضيفاً: متى ما بدأنا أن نسجل في منحنى أفقي وقريب من معادلات العدوى كما في الدورات السابقة وقد تدوم نحو أسابيع وأشهر والبشارة أن تسجل أعداد إصابات أقل ونظامنا الصحي قادر بإذن الله على احتواء ذلك ويرجع ذلك إلى ثقافة المجتمع في فهم طبيعة الفيروسات والتعامل معها وطرق الوقاية منها وفي أهمية التباعد الاجتماعي والتعقيم والتعامل مع الأشياء المسببة حتى نصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعافي واحتواء الفيروس وانتهاء الأزمة بإذن الله قريباً.