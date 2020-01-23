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شاهد .. كيف خصص "تعليم تربة" غرف العزل بالمدارس وفقًا لاشتراطات "الصحة"

استعدادًا للعودة الآمنة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.. ابتداءً من يوم غد

أكمل مكتب تعليم تربة استعداداته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، ضمن خطة تكاملية معتمدة ستحظى بمتابعة مستمرة من مدير مكتب التعليم سعود بن محمد البقمي والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومديري ومديرات المدارس؛ للوقوف على سير العمل وفق خطة معدة، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالبًا وطالبة و891 معلمًا ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية استكملت المدارس عمليات نظافة وتعقيم الفصول التعليمية وتوفير المعقمات اليدوية والكمامات وأجهزة مقياس الحرارة بها، بالإضافة إلى تخصيص "غرف عزل" بكل المدارس وفق الاشتراطات الصحية ليتم استخدامها للتعامل مع أي حالة مشتبه بها لا قدر الله، وفي الوقت ذاته وجّه مدير مكتب تعليم تربة سعود البقمي جميع المدارس بضرورة التقيد والتشديد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية وفقًا لما ورد من الجهات المختصة، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة لطبيعتها.

وبهذه المناسبة، أطلق تعليم تربة والمدارس التابعة له حملات توعوية مكثفة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتثقيفهم عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها وتضمنت الدليل الإرشادي بتحقيق التباعد ولبس الكمامة وإحضار وجبات الإفطار يوميًا والالتزام بالمسارات المحددة وعدم مصافحة الغير ومنع استعارة الأدوات المدرسية.

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شاهد .. كيف خصص "تعليم تربة" غرف العزل بالمدارس وفقًا لاشتراطات "الصحة"
سبق

أكمل مكتب تعليم تربة استعداداته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، ضمن خطة تكاملية معتمدة ستحظى بمتابعة مستمرة من مدير مكتب التعليم سعود بن محمد البقمي والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومديري ومديرات المدارس؛ للوقوف على سير العمل وفق خطة معدة، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالبًا وطالبة و891 معلمًا ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية استكملت المدارس عمليات نظافة وتعقيم الفصول التعليمية وتوفير المعقمات اليدوية والكمامات وأجهزة مقياس الحرارة بها، بالإضافة إلى تخصيص "غرف عزل" بكل المدارس وفق الاشتراطات الصحية ليتم استخدامها للتعامل مع أي حالة مشتبه بها لا قدر الله، وفي الوقت ذاته وجّه مدير مكتب تعليم تربة سعود البقمي جميع المدارس بضرورة التقيد والتشديد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية وفقًا لما ورد من الجهات المختصة، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة لطبيعتها.

وبهذه المناسبة، أطلق تعليم تربة والمدارس التابعة له حملات توعوية مكثفة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتثقيفهم عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها وتضمنت الدليل الإرشادي بتحقيق التباعد ولبس الكمامة وإحضار وجبات الإفطار يوميًا والالتزام بالمسارات المحددة وعدم مصافحة الغير ومنع استعارة الأدوات المدرسية.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
09:45 PM

شاهد .. كيف خصص "تعليم تربة" غرف العزل بالمدارس وفقًا لاشتراطات "الصحة"

استعدادًا للعودة الآمنة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.. ابتداءً من يوم غد

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متعب البقمي - تربة
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أكمل مكتب تعليم تربة استعداداته لانطلاق العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، ضمن خطة تكاملية معتمدة ستحظى بمتابعة مستمرة من مدير مكتب التعليم سعود بن محمد البقمي والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومديري ومديرات المدارس؛ للوقوف على سير العمل وفق خطة معدة، وحث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد واستثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأنهت كل المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة تربة والمراكز التابعة لها، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة للإجراءات الاحترازية لتمكين 5468 طالبًا وطالبة و891 معلمًا ومعلمة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال من العودة الآمنة على أكمل وجه في بيئة تعليمية وصحية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية استكملت المدارس عمليات نظافة وتعقيم الفصول التعليمية وتوفير المعقمات اليدوية والكمامات وأجهزة مقياس الحرارة بها، بالإضافة إلى تخصيص "غرف عزل" بكل المدارس وفق الاشتراطات الصحية ليتم استخدامها للتعامل مع أي حالة مشتبه بها لا قدر الله، وفي الوقت ذاته وجّه مدير مكتب تعليم تربة سعود البقمي جميع المدارس بضرورة التقيد والتشديد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية وفقًا لما ورد من الجهات المختصة، سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا هذا البلاء وتعود الحياة لطبيعتها.

وبهذه المناسبة، أطلق تعليم تربة والمدارس التابعة له حملات توعوية مكثفة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتثقيفهم عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها وتضمنت الدليل الإرشادي بتحقيق التباعد ولبس الكمامة وإحضار وجبات الإفطار يوميًا والالتزام بالمسارات المحددة وعدم مصافحة الغير ومنع استعارة الأدوات المدرسية.

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