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كورونا.. جنوب إفريقيا تسجّل 11767 إصابة جديدة و591 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و786 ألفاً و79 شخصاً.

وذكر موقع (إس أيه بي سي) الجنوب إفريقي، أن البلاد شهدت أيضاً 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، أمس الخميس، مقارنة بـ 606 إصابات و32 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد؛ في بيان، "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 275601، من ضمنهم 203802 حالة تمّ شفاؤها، و15760 حالة وفاة".

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كورونا.. جنوب إفريقيا تسجّل 11767 إصابة جديدة و591 حالة بمصر
سبق

أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و786 ألفاً و79 شخصاً.

وذكر موقع (إس أيه بي سي) الجنوب إفريقي، أن البلاد شهدت أيضاً 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، أمس الخميس، مقارنة بـ 606 إصابات و32 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد؛ في بيان، "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 275601، من ضمنهم 203802 حالة تمّ شفاؤها، و15760 حالة وفاة".

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:18 PM

كورونا.. جنوب إفريقيا تسجّل 11767 إصابة جديدة و591 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جنوب إفريقيا 11767 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و786 ألفاً و79 شخصاً.

وذكر موقع (إس أيه بي سي) الجنوب إفريقي، أن البلاد شهدت أيضاً 100 حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 58323.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، أمس الخميس، مقارنة بـ 606 إصابات و32 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد؛ في بيان، "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 275601، من ضمنهم 203802 حالة تمّ شفاؤها، و15760 حالة وفاة".

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