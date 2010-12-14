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شاهد من طريق مكة السريع.. إقرار يعيد المحطة الشهيرة للعمل بعد إغلاقها

فيما أُزيلت الصبات الخرسانية صباحاً للسماح بالدخول والخدمات المساندة

وافقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، على إعادة فتح محطة الرحيلي بطريق مكة السريع؛ وذلك بعد عمل إقرار من قِبل القائمين على المحطة ببدء أعمال المعالجة ابتداءً من اليوم ومنحهم مهلة مدة شهرين؛ حيث أُزيلت الصبات الخرسانية عند السابعة من صباح اليوم؛ للسماح بالدخول إلى المحطة والخدمات المساندة.

وكانت البلدية قد أغلقت المحطة الأحد الماضي؛ إثر مخالفات بلدية تمّ رصدها وشكّلت بموجبها فريقاً يقوده رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي، بمساندة الجهات الأمنية لإغلاقها.

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شاهد من طريق مكة السريع.. إقرار يعيد المحطة الشهيرة للعمل بعد إغلاقها
سبق

وافقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، على إعادة فتح محطة الرحيلي بطريق مكة السريع؛ وذلك بعد عمل إقرار من قِبل القائمين على المحطة ببدء أعمال المعالجة ابتداءً من اليوم ومنحهم مهلة مدة شهرين؛ حيث أُزيلت الصبات الخرسانية عند السابعة من صباح اليوم؛ للسماح بالدخول إلى المحطة والخدمات المساندة.

وكانت البلدية قد أغلقت المحطة الأحد الماضي؛ إثر مخالفات بلدية تمّ رصدها وشكّلت بموجبها فريقاً يقوده رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي، بمساندة الجهات الأمنية لإغلاقها.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
09:11 AM

شاهد من طريق مكة السريع.. إقرار يعيد المحطة الشهيرة للعمل بعد إغلاقها

فيما أُزيلت الصبات الخرسانية صباحاً للسماح بالدخول والخدمات المساندة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
13,998

وافقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، على إعادة فتح محطة الرحيلي بطريق مكة السريع؛ وذلك بعد عمل إقرار من قِبل القائمين على المحطة ببدء أعمال المعالجة ابتداءً من اليوم ومنحهم مهلة مدة شهرين؛ حيث أُزيلت الصبات الخرسانية عند السابعة من صباح اليوم؛ للسماح بالدخول إلى المحطة والخدمات المساندة.

وكانت البلدية قد أغلقت المحطة الأحد الماضي؛ إثر مخالفات بلدية تمّ رصدها وشكّلت بموجبها فريقاً يقوده رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي، بمساندة الجهات الأمنية لإغلاقها.

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