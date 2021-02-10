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أكاديمية الباحثين بجامعة جدة تطلق سلسلة لقاءات "التواصل العلمي البحثي الفعال"

تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل وبناء ملف رقمي للإنجازات

أطلقت أكاديمية الباحثين بجامعة جدة اليوم (الأربعاء)، سلسلة اللقاءات العلمية الثانية تحت عنوان "التواصل العلمي البحثي الفعال".

وتهدف اللقاءات إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل البحثية للباحثين، وتساعدهم على بناء ملف رقمي للإنجازات البحثية ورفع كفاءة التواصل المعرفي، إلى جانب جذب فرص التمويل البحثي وتقديم البحث العلمي بصورة سهلة تناسب الحضور والمهتمين من الباحثين بما يتلاءم مع المعرفة العلمية العامة.

وتضمّن لقاء اليوم، تقديم ثلاث ورقات علمية؛ الأولى بعنوان "فن إيصال المعلومات العلمية للجمهور" ألقاها الدكتور كارولين أينك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والورقة الثانية جاءت بعنوان "منهجية عرض البيانات البحوث ونصائح لترجمة نقل المعرفة" قدمتها الدكتورة سلافة قطب استشارية الطب الوقائي بجامعة جدة؛ فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "الهوية الرقمية للباحثين" وقدّمها الدكتور محمد القرني الأستاذ المشارك بكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة.

جامعة جدة التواصل العلمي البحثي الفعال

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أكاديمية الباحثين بجامعة جدة تطلق سلسلة لقاءات "التواصل العلمي البحثي الفعال"
سبق

أطلقت أكاديمية الباحثين بجامعة جدة اليوم (الأربعاء)، سلسلة اللقاءات العلمية الثانية تحت عنوان "التواصل العلمي البحثي الفعال".

وتهدف اللقاءات إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل البحثية للباحثين، وتساعدهم على بناء ملف رقمي للإنجازات البحثية ورفع كفاءة التواصل المعرفي، إلى جانب جذب فرص التمويل البحثي وتقديم البحث العلمي بصورة سهلة تناسب الحضور والمهتمين من الباحثين بما يتلاءم مع المعرفة العلمية العامة.

وتضمّن لقاء اليوم، تقديم ثلاث ورقات علمية؛ الأولى بعنوان "فن إيصال المعلومات العلمية للجمهور" ألقاها الدكتور كارولين أينك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والورقة الثانية جاءت بعنوان "منهجية عرض البيانات البحوث ونصائح لترجمة نقل المعرفة" قدمتها الدكتورة سلافة قطب استشارية الطب الوقائي بجامعة جدة؛ فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "الهوية الرقمية للباحثين" وقدّمها الدكتور محمد القرني الأستاذ المشارك بكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
01:51 PM

أكاديمية الباحثين بجامعة جدة تطلق سلسلة لقاءات "التواصل العلمي البحثي الفعال"

تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل وبناء ملف رقمي للإنجازات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلقت أكاديمية الباحثين بجامعة جدة اليوم (الأربعاء)، سلسلة اللقاءات العلمية الثانية تحت عنوان "التواصل العلمي البحثي الفعال".

وتهدف اللقاءات إلى تعزيز مهارات وقدرات التواصل البحثية للباحثين، وتساعدهم على بناء ملف رقمي للإنجازات البحثية ورفع كفاءة التواصل المعرفي، إلى جانب جذب فرص التمويل البحثي وتقديم البحث العلمي بصورة سهلة تناسب الحضور والمهتمين من الباحثين بما يتلاءم مع المعرفة العلمية العامة.

وتضمّن لقاء اليوم، تقديم ثلاث ورقات علمية؛ الأولى بعنوان "فن إيصال المعلومات العلمية للجمهور" ألقاها الدكتور كارولين أينك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والورقة الثانية جاءت بعنوان "منهجية عرض البيانات البحوث ونصائح لترجمة نقل المعرفة" قدمتها الدكتورة سلافة قطب استشارية الطب الوقائي بجامعة جدة؛ فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "الهوية الرقمية للباحثين" وقدّمها الدكتور محمد القرني الأستاذ المشارك بكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة.

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