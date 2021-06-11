قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد بندر آل عوض سبق 2021-06-11 قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.



يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 10:58 PM

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة





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قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.



يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.