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عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

صحة عسير وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد
سبق

قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
10:58 PM

عيادات "تطمن" بعسير تقدم خدماتها لأكثر من 309 آلاف مستفيد

من خلال 15 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
93

قدمت عيادات (تطمن) في صحة عسير خدماتها لـ 309264 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

يُذكر أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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