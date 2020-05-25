النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المغامسي": المطالبة بنزع الولاية والقوامة باطلة لا تصح شرعاً

قال: جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم.. النفقة واجبة على الزوج

أكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن مطالبة بعض المعاصرين بقضية نزع الولاية أو القوامة؛ مطالبة باطلة لا تصح شرعاً ، معتبرًا أن ذلك جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم!

‏وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي في برنامجه الرمضاني "مع القرآن" على شاشة SBC السعودية: "جعل الله من أسباب القوامة للرجل على المرأة إنفاقه عليها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف: "يقول بعض المعاصرين ممن يطالبون عفا الله عنا وعنهم بقضية نزع الولاية أو نزع القوامة، وهذه مطالبة لا تصح شرعًا، لأن كلام الله عزوجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد بآراء الناس، فالله يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وتساءل: "من يقدر أن يقول بعد ذلك بخلاف هذا الكلام ويرد على الله عزوجل كلامه، فهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم؟!".

وأوضح "المغامسي" أن النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، فجعل الله الإنفاق من أسباب القوامة.

وأشار إلى أن المرأة إذا نشزت عن زوجها وتركت الدار له وأبت أن تمكث معه في المنزل ووجدت في نفسها رفعة عليه ولم تقبل بالمكوث معه ولا أن تأتي فراشه ولا أن تلبي حاجاته وانصرفت إلى بيت أهلها أو غيره؛ فإن هذا الإنفاق يصبح الرجل غير ملزم به حتى تعود إلى بيتها.

واختتم الشيخ المغامسي قائلاً: "فانظر كيف جعل الله المال من أسباب قوامة الرجل على المرأة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المغامسي": المطالبة بنزع الولاية والقوامة باطلة لا تصح شرعاً
سبق

أكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن مطالبة بعض المعاصرين بقضية نزع الولاية أو القوامة؛ مطالبة باطلة لا تصح شرعاً ، معتبرًا أن ذلك جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم!

‏وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي في برنامجه الرمضاني "مع القرآن" على شاشة SBC السعودية: "جعل الله من أسباب القوامة للرجل على المرأة إنفاقه عليها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف: "يقول بعض المعاصرين ممن يطالبون عفا الله عنا وعنهم بقضية نزع الولاية أو نزع القوامة، وهذه مطالبة لا تصح شرعًا، لأن كلام الله عزوجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد بآراء الناس، فالله يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وتساءل: "من يقدر أن يقول بعد ذلك بخلاف هذا الكلام ويرد على الله عزوجل كلامه، فهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم؟!".

وأوضح "المغامسي" أن النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، فجعل الله الإنفاق من أسباب القوامة.

وأشار إلى أن المرأة إذا نشزت عن زوجها وتركت الدار له وأبت أن تمكث معه في المنزل ووجدت في نفسها رفعة عليه ولم تقبل بالمكوث معه ولا أن تأتي فراشه ولا أن تلبي حاجاته وانصرفت إلى بيت أهلها أو غيره؛ فإن هذا الإنفاق يصبح الرجل غير ملزم به حتى تعود إلى بيتها.

واختتم الشيخ المغامسي قائلاً: "فانظر كيف جعل الله المال من أسباب قوامة الرجل على المرأة".

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:37 PM

"المغامسي": المطالبة بنزع الولاية والقوامة باطلة لا تصح شرعاً

قال: جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم.. النفقة واجبة على الزوج

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,013

أكد إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، أن مطالبة بعض المعاصرين بقضية نزع الولاية أو القوامة؛ مطالبة باطلة لا تصح شرعاً ، معتبرًا أن ذلك جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم!

‏وتفصيلاً، قال الشيخ المغامسي في برنامجه الرمضاني "مع القرآن" على شاشة SBC السعودية: "جعل الله من أسباب القوامة للرجل على المرأة إنفاقه عليها، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف: "يقول بعض المعاصرين ممن يطالبون عفا الله عنا وعنهم بقضية نزع الولاية أو نزع القوامة، وهذه مطالبة لا تصح شرعًا، لأن كلام الله عزوجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد بآراء الناس، فالله يقول: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وتساءل: "من يقدر أن يقول بعد ذلك بخلاف هذا الكلام ويرد على الله عزوجل كلامه، فهذه جرأة عظيمة على الدين لا تليق بمسلم؟!".

وأوضح "المغامسي" أن النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، فجعل الله الإنفاق من أسباب القوامة.

وأشار إلى أن المرأة إذا نشزت عن زوجها وتركت الدار له وأبت أن تمكث معه في المنزل ووجدت في نفسها رفعة عليه ولم تقبل بالمكوث معه ولا أن تأتي فراشه ولا أن تلبي حاجاته وانصرفت إلى بيت أهلها أو غيره؛ فإن هذا الإنفاق يصبح الرجل غير ملزم به حتى تعود إلى بيتها.

واختتم الشيخ المغامسي قائلاً: "فانظر كيف جعل الله المال من أسباب قوامة الرجل على المرأة".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,823
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,790
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,139
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,422

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة