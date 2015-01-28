النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غياب الأشواط الإضافية.. والهلال بالأزرق والنصر بالأصفر

نتائج الاجتماع الفني للسوبر السعودي

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين الهلال والنصر، والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ نتائج الاجتماع الفني.

حيث أسفر الاجتماع الفني عن أن يلعب كل فريق بزيه التقليدي؛ وبذلك سيلعب الهلال بزيه التقليدي الأزرق الكامل، والنصر بالأصفر الكامل.

وأشارت اللجنة إلى أن الفريقين سيحتكمان مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادلهما خلال الأوقات الأصلية لكأس السوبر دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية، كما سيتم اقتصار صعود المقصورة الرئيسية للملعب على (رئيس الفريق، والمدرب والقائد).

وعقد اليوم الخميس الاجتماع التقليدي للمباراة بمقر الاتحاد السعودي، بمشاركة ممثلين عن الفريقين، وعن الجهات الرسمية والشركة الراعية، المشاركين في تنظيم المباراة؛ حيث تم الاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقمة.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم المباراة الإيطالي بقيادة الحكم دانييلي أورساتو، قد وصل إلى الرياض يوم 23 يناير الجاري، بسبب الإجراءات المتبعة مع جائحة كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غياب الأشواط الإضافية.. والهلال بالأزرق والنصر بالأصفر
سبق

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين الهلال والنصر، والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ نتائج الاجتماع الفني.

حيث أسفر الاجتماع الفني عن أن يلعب كل فريق بزيه التقليدي؛ وبذلك سيلعب الهلال بزيه التقليدي الأزرق الكامل، والنصر بالأصفر الكامل.

وأشارت اللجنة إلى أن الفريقين سيحتكمان مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادلهما خلال الأوقات الأصلية لكأس السوبر دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية، كما سيتم اقتصار صعود المقصورة الرئيسية للملعب على (رئيس الفريق، والمدرب والقائد).

وعقد اليوم الخميس الاجتماع التقليدي للمباراة بمقر الاتحاد السعودي، بمشاركة ممثلين عن الفريقين، وعن الجهات الرسمية والشركة الراعية، المشاركين في تنظيم المباراة؛ حيث تم الاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقمة.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم المباراة الإيطالي بقيادة الحكم دانييلي أورساتو، قد وصل إلى الرياض يوم 23 يناير الجاري، بسبب الإجراءات المتبعة مع جائحة كورونا.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:23 PM

غياب الأشواط الإضافية.. والهلال بالأزرق والنصر بالأصفر

نتائج الاجتماع الفني للسوبر السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
781

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس بيرين للسوبر السعودي بين الهلال والنصر، والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض؛ نتائج الاجتماع الفني.

حيث أسفر الاجتماع الفني عن أن يلعب كل فريق بزيه التقليدي؛ وبذلك سيلعب الهلال بزيه التقليدي الأزرق الكامل، والنصر بالأصفر الكامل.

وأشارت اللجنة إلى أن الفريقين سيحتكمان مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادلهما خلال الأوقات الأصلية لكأس السوبر دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية، كما سيتم اقتصار صعود المقصورة الرئيسية للملعب على (رئيس الفريق، والمدرب والقائد).

وعقد اليوم الخميس الاجتماع التقليدي للمباراة بمقر الاتحاد السعودي، بمشاركة ممثلين عن الفريقين، وعن الجهات الرسمية والشركة الراعية، المشاركين في تنظيم المباراة؛ حيث تم الاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالقمة.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم المباراة الإيطالي بقيادة الحكم دانييلي أورساتو، قد وصل إلى الرياض يوم 23 يناير الجاري، بسبب الإجراءات المتبعة مع جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة