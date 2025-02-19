"الفيصل" يزور جناح سجون مكة بمعرض القوات الخاصة لأمن الطرق بجدة

"الغامدي" : "فرجت" تتيح للزوار المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، جناح مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في معرض القوات الخاصة لأمن الطرق تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بالواجهة البحرية بجدة حيث كان في استقباله مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وتفصيلاً، أوضح العميد "الغامدي" أن جناح السجون تضمن قسمًا خاصًا بخدمة "فرجت" حيث تتيح الفرصة للزوار والزائرات المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء والنزيلات من أصحاب القضايا المالية والموقوفين في سجون المنطقة، وذلك عن طريق منصة أبشر من خلال شاشة تعرض فواتير الموقوفين والمبالغ المتبقية عليهم.

ويحتوي القسم على فيديو توضيحي لخطوات التسديد وهي الدخول أولاً على حساب الزائر الخاص في "أبشر" ثم اختيار قائمة خدماتي تليها المديرية العامة للسجون، ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها، يليها حفظ رقم الفاتورة وإتمام السداد بالمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

وهناك قسم آخر لعرض أكثر من 30 عملاً مصنوعة بأيدي نزلاء ونزيلات المنطقة، وتتضمن لوحات تشكيلية ومنحوتات يدوية، وشاشة تعرض فيديو عن أهم البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء والنزيلات في المنطقة.

وتأتي مشاركة سجون منطقة مكة المكرمة ضمن 40 مشاركًا من القطاعات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.