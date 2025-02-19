النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يزور جناح سجون مكة بمعرض القوات الخاصة لأمن الطرق بجدة

"الغامدي" : "فرجت" تتيح للزوار المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، جناح مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في معرض القوات الخاصة لأمن الطرق تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بالواجهة البحرية بجدة حيث كان في استقباله مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وتفصيلاً، أوضح العميد "الغامدي" أن جناح السجون تضمن قسمًا خاصًا بخدمة "فرجت" حيث تتيح الفرصة للزوار والزائرات المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء والنزيلات من أصحاب القضايا المالية والموقوفين في سجون المنطقة، وذلك عن طريق منصة أبشر من خلال شاشة تعرض فواتير الموقوفين والمبالغ المتبقية عليهم.

ويحتوي القسم على فيديو توضيحي لخطوات التسديد وهي الدخول أولاً على حساب الزائر الخاص في "أبشر" ثم اختيار قائمة خدماتي تليها المديرية العامة للسجون، ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها، يليها حفظ رقم الفاتورة وإتمام السداد بالمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

وهناك قسم آخر لعرض أكثر من 30 عملاً مصنوعة بأيدي نزلاء ونزيلات المنطقة، وتتضمن لوحات تشكيلية ومنحوتات يدوية، وشاشة تعرض فيديو عن أهم البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء والنزيلات في المنطقة.

وتأتي مشاركة سجون منطقة مكة المكرمة ضمن 40 مشاركًا من القطاعات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.

مكة المكرمة أمير مكة خالد الفيصل مديرية السجون بمكة معرض القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الفيصل" يزور جناح سجون مكة بمعرض القوات الخاصة لأمن الطرق بجدة
سبق

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، جناح مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في معرض القوات الخاصة لأمن الطرق تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بالواجهة البحرية بجدة حيث كان في استقباله مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وتفصيلاً، أوضح العميد "الغامدي" أن جناح السجون تضمن قسمًا خاصًا بخدمة "فرجت" حيث تتيح الفرصة للزوار والزائرات المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء والنزيلات من أصحاب القضايا المالية والموقوفين في سجون المنطقة، وذلك عن طريق منصة أبشر من خلال شاشة تعرض فواتير الموقوفين والمبالغ المتبقية عليهم.

ويحتوي القسم على فيديو توضيحي لخطوات التسديد وهي الدخول أولاً على حساب الزائر الخاص في "أبشر" ثم اختيار قائمة خدماتي تليها المديرية العامة للسجون، ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها، يليها حفظ رقم الفاتورة وإتمام السداد بالمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

وهناك قسم آخر لعرض أكثر من 30 عملاً مصنوعة بأيدي نزلاء ونزيلات المنطقة، وتتضمن لوحات تشكيلية ومنحوتات يدوية، وشاشة تعرض فيديو عن أهم البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء والنزيلات في المنطقة.

وتأتي مشاركة سجون منطقة مكة المكرمة ضمن 40 مشاركًا من القطاعات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:07 PM

"الفيصل" يزور جناح سجون مكة بمعرض القوات الخاصة لأمن الطرق بجدة

"الغامدي" : "فرجت" تتيح للزوار المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
2,648

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، جناح مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في معرض القوات الخاصة لأمن الطرق تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بالواجهة البحرية بجدة حيث كان في استقباله مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وتفصيلاً، أوضح العميد "الغامدي" أن جناح السجون تضمن قسمًا خاصًا بخدمة "فرجت" حيث تتيح الفرصة للزوار والزائرات المساهمة في التسديد آليًا عن ديون النزلاء والنزيلات من أصحاب القضايا المالية والموقوفين في سجون المنطقة، وذلك عن طريق منصة أبشر من خلال شاشة تعرض فواتير الموقوفين والمبالغ المتبقية عليهم.

ويحتوي القسم على فيديو توضيحي لخطوات التسديد وهي الدخول أولاً على حساب الزائر الخاص في "أبشر" ثم اختيار قائمة خدماتي تليها المديرية العامة للسجون، ثم اختيار المنطقة وتخصيص معايير البحث وفق الفئة المرغوب مساعدتها، يليها حفظ رقم الفاتورة وإتمام السداد بالمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.

وهناك قسم آخر لعرض أكثر من 30 عملاً مصنوعة بأيدي نزلاء ونزيلات المنطقة، وتتضمن لوحات تشكيلية ومنحوتات يدوية، وشاشة تعرض فيديو عن أهم البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء والنزيلات في المنطقة.

وتأتي مشاركة سجون منطقة مكة المكرمة ضمن 40 مشاركًا من القطاعات الأمنية والحكومية والقطاع الخاص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة