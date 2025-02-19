النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبراء: لهذه الأسباب معدل ادّخار الأسر من دخلها السنوي أقل من 2.4%

البرنامج التطويري التأهيلي يكشف حاجة المجتمع للتوعية المالية

أكد خبراء أن 70% من مشاكل الناس تتعلق بالمال، والفشل في إدارته، وعدم التخطيط الجيد للموارد المالية، وأن نقص المعرفة والخبرة لدى (51%) من المستثمرين المبتدئين تقريباً يُعد من أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون الاستثمار، مبينين أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز (2.4%).

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي الذي نفذته مؤسسة وقف الحصالة في جدة، بالتعاون مع عيادات الأعمال واتجاهات الإبداع واستضافه مركز "نسما" للتدريب، لمدة يومين.

وكشف البرنامج حاجة المجتمع للتوعية المالية، إذ أشار إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بين أفراد المجتمع السعودي، وقلة أو انعدام التخطيط المالي، فالشراء يتم بدون دراسة، والاستهلاك أكثر من الاحتياج، والكثيرون يجهلون القدر الفعلي لدخلهم ونفقاتهم الحقيقية، ويركضون نحو الاستدانة مع كل مشكلة مالية تواجههم.

وفيما يتعلق بالادخار كشف البرنامج أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي وهو معدل متدنٍّ جداً مقارنة بالمعدل المُعترف به دولياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو (10%)، حسب ما توضح بيانات برنامج تطوير القطاع المالي.

البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خبراء: لهذه الأسباب معدل ادّخار الأسر من دخلها السنوي أقل من 2.4%
سبق

أكد خبراء أن 70% من مشاكل الناس تتعلق بالمال، والفشل في إدارته، وعدم التخطيط الجيد للموارد المالية، وأن نقص المعرفة والخبرة لدى (51%) من المستثمرين المبتدئين تقريباً يُعد من أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون الاستثمار، مبينين أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز (2.4%).

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي الذي نفذته مؤسسة وقف الحصالة في جدة، بالتعاون مع عيادات الأعمال واتجاهات الإبداع واستضافه مركز "نسما" للتدريب، لمدة يومين.

وكشف البرنامج حاجة المجتمع للتوعية المالية، إذ أشار إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بين أفراد المجتمع السعودي، وقلة أو انعدام التخطيط المالي، فالشراء يتم بدون دراسة، والاستهلاك أكثر من الاحتياج، والكثيرون يجهلون القدر الفعلي لدخلهم ونفقاتهم الحقيقية، ويركضون نحو الاستدانة مع كل مشكلة مالية تواجههم.

وفيما يتعلق بالادخار كشف البرنامج أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي وهو معدل متدنٍّ جداً مقارنة بالمعدل المُعترف به دولياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو (10%)، حسب ما توضح بيانات برنامج تطوير القطاع المالي.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
04:37 PM

خبراء: لهذه الأسباب معدل ادّخار الأسر من دخلها السنوي أقل من 2.4%

البرنامج التطويري التأهيلي يكشف حاجة المجتمع للتوعية المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
595

أكد خبراء أن 70% من مشاكل الناس تتعلق بالمال، والفشل في إدارته، وعدم التخطيط الجيد للموارد المالية، وأن نقص المعرفة والخبرة لدى (51%) من المستثمرين المبتدئين تقريباً يُعد من أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون الاستثمار، مبينين أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز (2.4%).

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي الذي نفذته مؤسسة وقف الحصالة في جدة، بالتعاون مع عيادات الأعمال واتجاهات الإبداع واستضافه مركز "نسما" للتدريب، لمدة يومين.

وكشف البرنامج حاجة المجتمع للتوعية المالية، إذ أشار إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بين أفراد المجتمع السعودي، وقلة أو انعدام التخطيط المالي، فالشراء يتم بدون دراسة، والاستهلاك أكثر من الاحتياج، والكثيرون يجهلون القدر الفعلي لدخلهم ونفقاتهم الحقيقية، ويركضون نحو الاستدانة مع كل مشكلة مالية تواجههم.

وفيما يتعلق بالادخار كشف البرنامج أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي وهو معدل متدنٍّ جداً مقارنة بالمعدل المُعترف به دولياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو (10%)، حسب ما توضح بيانات برنامج تطوير القطاع المالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,694
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,430
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,794

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة