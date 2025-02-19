خبراء: لهذه الأسباب معدل ادّخار الأسر من دخلها السنوي أقل من 2.4%

البرنامج التطويري التأهيلي يكشف حاجة المجتمع للتوعية المالية

أكد خبراء أن 70% من مشاكل الناس تتعلق بالمال، والفشل في إدارته، وعدم التخطيط الجيد للموارد المالية، وأن نقص المعرفة والخبرة لدى (51%) من المستثمرين المبتدئين تقريباً يُعد من أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون الاستثمار، مبينين أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي لا يتجاوز (2.4%).

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التطويري التأهيلي لخبراء الوعي المالي الذي نفذته مؤسسة وقف الحصالة في جدة، بالتعاون مع عيادات الأعمال واتجاهات الإبداع واستضافه مركز "نسما" للتدريب، لمدة يومين.

وكشف البرنامج حاجة المجتمع للتوعية المالية، إذ أشار إلى ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بين أفراد المجتمع السعودي، وقلة أو انعدام التخطيط المالي، فالشراء يتم بدون دراسة، والاستهلاك أكثر من الاحتياج، والكثيرون يجهلون القدر الفعلي لدخلهم ونفقاتهم الحقيقية، ويركضون نحو الاستدانة مع كل مشكلة مالية تواجههم.

وفيما يتعلق بالادخار كشف البرنامج أن معدل ادخار الأسر من دخلها السنوي وهو معدل متدنٍّ جداً مقارنة بالمعدل المُعترف به دولياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل، وهو (10%)، حسب ما توضح بيانات برنامج تطوير القطاع المالي.