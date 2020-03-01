في "طويق الرياض".. القبض على شخص طعن موظفًا في مطعم ورفض خروج الزبائن

أوقفت الجهات الأمنية بالرياض اليوم شخصًا؛ كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف داخل أحد المطاعم بحي طويق.

ووفقًا للمعلومات، كان الشخص يحمل سلاحًا أبيض، من نوع سكين، ويرفض خروج الزبائن، قبل أن تتم السيطرة عليه.