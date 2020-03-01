النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في "طويق الرياض".. القبض على شخص طعن موظفًا في مطعم ورفض خروج الزبائن

أوقفت الجهات الأمنية بالرياض اليوم شخصًا؛ كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف داخل أحد المطاعم بحي طويق.

ووفقًا للمعلومات، كان الشخص يحمل سلاحًا أبيض، من نوع سكين، ويرفض خروج الزبائن، قبل أن تتم السيطرة عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في "طويق الرياض".. القبض على شخص طعن موظفًا في مطعم ورفض خروج الزبائن
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بالرياض اليوم شخصًا؛ كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف داخل أحد المطاعم بحي طويق.

ووفقًا للمعلومات، كان الشخص يحمل سلاحًا أبيض، من نوع سكين، ويرفض خروج الزبائن، قبل أن تتم السيطرة عليه.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:51 AM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:26 AM

في "طويق الرياض".. القبض على شخص طعن موظفًا في مطعم ورفض خروج الزبائن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,179

أوقفت الجهات الأمنية بالرياض اليوم شخصًا؛ كان في حالة غير طبيعية، وأقدم على طعن موظف داخل أحد المطاعم بحي طويق.

ووفقًا للمعلومات، كان الشخص يحمل سلاحًا أبيض، من نوع سكين، ويرفض خروج الزبائن، قبل أن تتم السيطرة عليه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,771
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,032

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة