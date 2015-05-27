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مدير تعليم القنفذة: التقويم الدراسي الجديد يحقق مستهدفات رؤية 2030

الزاحمي: سننطلق نحو مرحلة مفصلية نسابق بها الزمن لنكون الأعلى عالميًّا

أكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، أن حديث وزير التعليم خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد الذي اتسم بشفافية عالية، جاء استمرارًا لتوجهات الوزارة على صعيد إشراك منسوبيها وشركائها في كل ما يخص العملية التعليمية.

وقال "الزاحمي" في حديث خص به صحيفة "سبق": التقويم الدراسي الجديد ينطلق بنا نحو مرحلة مفصلية جديدة في التعليم نسابق فيها الزمن لنكون في أعلى المراتب عالميًّا.

وأضاف: بيان التقويم جعل من رفع مستوى نواتج التعلم أوْلى الأولويات لتكون المخرجات محققة لما يطلبه سوق العمل بكل كفاءة.

وأردف: التطوير جاء ملبيًا لعملية تطوير المناهج والخطط الدراسية، وكذلك مساهمًا في ردم الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة التعليمية الفعلية أثناء الرحلة التعليمية.

وتابع "الزاحمي": جاء التقويم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لصناعة جيل مستقبل واعد ومستثمر للقدرات البشرية فيما يعود على الوطن وأبنائه بما هو أفضل.

مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم القنفذة: التقويم الدراسي الجديد يحقق مستهدفات رؤية 2030
سبق

أكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، أن حديث وزير التعليم خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد الذي اتسم بشفافية عالية، جاء استمرارًا لتوجهات الوزارة على صعيد إشراك منسوبيها وشركائها في كل ما يخص العملية التعليمية.

وقال "الزاحمي" في حديث خص به صحيفة "سبق": التقويم الدراسي الجديد ينطلق بنا نحو مرحلة مفصلية جديدة في التعليم نسابق فيها الزمن لنكون في أعلى المراتب عالميًّا.

وأضاف: بيان التقويم جعل من رفع مستوى نواتج التعلم أوْلى الأولويات لتكون المخرجات محققة لما يطلبه سوق العمل بكل كفاءة.

وأردف: التطوير جاء ملبيًا لعملية تطوير المناهج والخطط الدراسية، وكذلك مساهمًا في ردم الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة التعليمية الفعلية أثناء الرحلة التعليمية.

وتابع "الزاحمي": جاء التقويم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لصناعة جيل مستقبل واعد ومستثمر للقدرات البشرية فيما يعود على الوطن وأبنائه بما هو أفضل.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:50 PM

مدير تعليم القنفذة: التقويم الدراسي الجديد يحقق مستهدفات رؤية 2030

الزاحمي: سننطلق نحو مرحلة مفصلية نسابق بها الزمن لنكون الأعلى عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، أن حديث وزير التعليم خلال مؤتمر التقويم الدراسي الجديد الذي اتسم بشفافية عالية، جاء استمرارًا لتوجهات الوزارة على صعيد إشراك منسوبيها وشركائها في كل ما يخص العملية التعليمية.

وقال "الزاحمي" في حديث خص به صحيفة "سبق": التقويم الدراسي الجديد ينطلق بنا نحو مرحلة مفصلية جديدة في التعليم نسابق فيها الزمن لنكون في أعلى المراتب عالميًّا.

وأضاف: بيان التقويم جعل من رفع مستوى نواتج التعلم أوْلى الأولويات لتكون المخرجات محققة لما يطلبه سوق العمل بكل كفاءة.

وأردف: التطوير جاء ملبيًا لعملية تطوير المناهج والخطط الدراسية، وكذلك مساهمًا في ردم الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة التعليمية الفعلية أثناء الرحلة التعليمية.

وتابع "الزاحمي": جاء التقويم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لصناعة جيل مستقبل واعد ومستثمر للقدرات البشرية فيما يعود على الوطن وأبنائه بما هو أفضل.

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