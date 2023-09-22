النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة جدة تستعد بـ 3000 علم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

زينت الميادين والبوابات ومباني البلديات الفرعية

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همة حتى القمة"، والذي يوافق غداً الاثنين، حيث تزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم.

وأوضحت أمانة جدة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة، ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

وسيشهد مبنى الأمانة الرئيس وكل من ميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل، وبوابات جدة الشمالية والجنوبية وكذلك مباني البلديات الفرعية، عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض فيما سيكون هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفرق الفنون الشعبية، والمسابقات المتنوعة، التي سيشهدها كورنيش شاطئ السيف جنوب جدة.

وفي إطار دعم الموهوبين في هذه المناسبة الغالية، أتاحت أمانة جدة فرصة المشاركة للرسم "الجرافيتي" بعدة أماكن مخصصة للمشي ومنها ممشى التحلية، والرحاب، والجامعة، بالإضافة إلى ممشى الأمير فواز، وممشى الأمير فيصل بن فهد، كما سترعى الأمانة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة جدة تستعد بـ 3000 علم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة
سبق

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همة حتى القمة"، والذي يوافق غداً الاثنين، حيث تزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم.

وأوضحت أمانة جدة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة، ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

وسيشهد مبنى الأمانة الرئيس وكل من ميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل، وبوابات جدة الشمالية والجنوبية وكذلك مباني البلديات الفرعية، عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض فيما سيكون هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفرق الفنون الشعبية، والمسابقات المتنوعة، التي سيشهدها كورنيش شاطئ السيف جنوب جدة.

وفي إطار دعم الموهوبين في هذه المناسبة الغالية، أتاحت أمانة جدة فرصة المشاركة للرسم "الجرافيتي" بعدة أماكن مخصصة للمشي ومنها ممشى التحلية، والرحاب، والجامعة، بالإضافة إلى ممشى الأمير فواز، وممشى الأمير فيصل بن فهد، كما سترعى الأمانة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:39 PM

أمانة جدة تستعد بـ 3000 علم احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

زينت الميادين والبوابات ومباني البلديات الفرعية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
229

أنهت أمانة محافظة جدة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة "همة حتى القمة"، والذي يوافق غداً الاثنين، حيث تزينت شوارع وميادين عروس البحر الأحمر بالأعلام الوطنية التي بلغت 3000 علم.

وأوضحت أمانة جدة أنه جرى الانتهاء من ترتيبات مظاهر الاحتفال عن طريق تزيين الميادين العامة، ومدخل جدة بالعديد من الصور واللافتات كميدان البيعة، وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل أطول سارية علم في العالم، وميدان التحلية وميدان الكرة الأرضية.

وسيشهد مبنى الأمانة الرئيس وكل من ميدان الكرة الأرضية، وميدان القناديل، وبوابات جدة الشمالية والجنوبية وكذلك مباني البلديات الفرعية، عروضاً للإضاءة باللونين الأخضر والأبيض فيما سيكون هناك العديد من الفعاليات والاحتفالات، وفرق الفنون الشعبية، والمسابقات المتنوعة، التي سيشهدها كورنيش شاطئ السيف جنوب جدة.

وفي إطار دعم الموهوبين في هذه المناسبة الغالية، أتاحت أمانة جدة فرصة المشاركة للرسم "الجرافيتي" بعدة أماكن مخصصة للمشي ومنها ممشى التحلية، والرحاب، والجامعة، بالإضافة إلى ممشى الأمير فواز، وممشى الأمير فيصل بن فهد، كما سترعى الأمانة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,881
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,036
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,014
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,591

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة