هداف آسيا على موعد جديد .. الفرنسي "قوميز" حلم جماهير الهلال

أمام "بوهانج " الكوري في نهائي دوري الأبطال 2021

تأمل جماهير الهلال أن يواصل لاعب الفريق الكروي الأول الفرنسي"قوميز" حضوره الذهني، وتجديد حساسيته التهديفية، حينما يواجه الأزرق "ممثل السعودية " نظيره الكوري الجنوبي بوهانج، غداً الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي" الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 .

ويعد "قوميز " المهاجم الأبرز من الناحية التهديفية في صفوف الهلال، بعدما سجل 6 أهداف ليتأهل إلى النهائي الثاني بالنسبة له في آخر ثلاث سنوات.

وكان" قوميز" توج بجائزة هداف البطولة عام 2019 برصيد 11 هدفاً.

وتم تجهيز الفرنسي لنهائي القارة من خلال تدريب خاص برفقة مدربه الخاص مواطنه " فابيان ريتشارد"، خلال اليومين الماضيين داخل ملعب خاص في الرياض .