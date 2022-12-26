اختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم بمتنزه الملك فهد بالدمام حملتها التطوعية "الشرقية نظيفة" التي أطلقتها مطلع العام ضمن برنامج "إماطة"، بحضور أكثر من 6500 من المتطوعين والمتطوعات في مدن ومحافظات المنطقة. وتضمنت الحملة في ختام أعمالها أركانًا توعوية ورياضية، وأعمال النظافة، كما تم خلالها توزيع الأكياس والنباتات والشتلات الزراعية على زوار المتنزه، التي بلغت أكثر من ٣ آلاف شتلة من النباتات المتنوعة. يُذكر أن الحملة التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع ومتطوعة على مدى اثني عشر شهرًا، بمعدل 5000 متطوع ومتطوعة شهريًّا، والفِرق التطوعية الأهلية، وفِرق تمثل قطاعات حكومية وخاصة، وجهات غير ربحية، وبعض الجاليات العربية والأجنبية الموجودة بالمنطقة، توزعت نشاطاتها في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بهدف نشر ثقافة النظافة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة في الأماكن العامة، وزيادة عدد المتطوعين. كما نفذت أنشطة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، كسلوك حضاري مرتبط بأهمية المحافظة على البيئة؛ لتكون المنطقة الشرقية نظيفة، تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع من خلال نشر ثقافة التطوع، مستهدفة الأماكن العامة كالشواطئ وقاع البحر على ساحل الخليج العربي والواجهات البحرية، والمتنزهات البرية والبحرية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والحدائق، مستقطبه شرائح المجتمع كافة. وقد تمكنت الفرق التطوعية من رفع ما يزيد على 500 طن من النفايات خلال الحملات المختلفة . وتنوعت أنشطة الفِرق التطوعية المشاركة في الحملة؛ إذ شاركت فِرق من هواة المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسكوتر، وممارسة الرياضات المختلفة خلال حملات التوعية لزوار الأماكن العامة.

بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع ومتطوعة.. اختتام حملة "الشرقية نظيفة" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-25 اختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم بمتنزه الملك فهد بالدمام حملتها التطوعية "الشرقية نظيفة" التي أطلقتها مطلع العام ضمن برنامج "إماطة"، بحضور أكثر من 6500 من المتطوعين والمتطوعات في مدن ومحافظات المنطقة.



وتضمنت الحملة في ختام أعمالها أركانًا توعوية ورياضية، وأعمال النظافة، كما تم خلالها توزيع الأكياس والنباتات والشتلات الزراعية على زوار المتنزه، التي بلغت أكثر من ٣ آلاف شتلة من النباتات المتنوعة.



يُذكر أن الحملة التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع ومتطوعة على مدى اثني عشر شهرًا، بمعدل 5000 متطوع ومتطوعة شهريًّا، والفِرق التطوعية الأهلية، وفِرق تمثل قطاعات حكومية وخاصة، وجهات غير ربحية، وبعض الجاليات العربية والأجنبية الموجودة بالمنطقة، توزعت نشاطاتها في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بهدف نشر ثقافة النظافة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة في الأماكن العامة، وزيادة عدد المتطوعين.



كما نفذت أنشطة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، كسلوك حضاري مرتبط بأهمية المحافظة على البيئة؛ لتكون المنطقة الشرقية نظيفة، تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع من خلال نشر ثقافة التطوع، مستهدفة الأماكن العامة كالشواطئ وقاع البحر على ساحل الخليج العربي والواجهات البحرية، والمتنزهات البرية والبحرية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والحدائق، مستقطبه شرائح المجتمع كافة. وقد تمكنت الفرق التطوعية من رفع ما يزيد على 500 طن من النفايات خلال الحملات المختلفة .



وتنوعت أنشطة الفِرق التطوعية المشاركة في الحملة؛ إذ شاركت فِرق من هواة المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسكوتر، وممارسة الرياضات المختلفة خلال حملات التوعية لزوار الأماكن العامة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 11:34 PM

بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع ومتطوعة.. اختتام حملة "الشرقية نظيفة" أطلقتها "الأمانة" مطلع العام ضمن برنامج "إماطة"





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اختتمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم بمتنزه الملك فهد بالدمام حملتها التطوعية "الشرقية نظيفة" التي أطلقتها مطلع العام ضمن برنامج "إماطة"، بحضور أكثر من 6500 من المتطوعين والمتطوعات في مدن ومحافظات المنطقة.



وتضمنت الحملة في ختام أعمالها أركانًا توعوية ورياضية، وأعمال النظافة، كما تم خلالها توزيع الأكياس والنباتات والشتلات الزراعية على زوار المتنزه، التي بلغت أكثر من ٣ آلاف شتلة من النباتات المتنوعة.



يُذكر أن الحملة التي شارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع ومتطوعة على مدى اثني عشر شهرًا، بمعدل 5000 متطوع ومتطوعة شهريًّا، والفِرق التطوعية الأهلية، وفِرق تمثل قطاعات حكومية وخاصة، وجهات غير ربحية، وبعض الجاليات العربية والأجنبية الموجودة بالمنطقة، توزعت نشاطاتها في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بهدف نشر ثقافة النظافة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة في الأماكن العامة، وزيادة عدد المتطوعين.



كما نفذت أنشطة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، كسلوك حضاري مرتبط بأهمية المحافظة على البيئة؛ لتكون المنطقة الشرقية نظيفة، تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع من خلال نشر ثقافة التطوع، مستهدفة الأماكن العامة كالشواطئ وقاع البحر على ساحل الخليج العربي والواجهات البحرية، والمتنزهات البرية والبحرية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والحدائق، مستقطبه شرائح المجتمع كافة. وقد تمكنت الفرق التطوعية من رفع ما يزيد على 500 طن من النفايات خلال الحملات المختلفة .



وتنوعت أنشطة الفِرق التطوعية المشاركة في الحملة؛ إذ شاركت فِرق من هواة المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسكوتر، وممارسة الرياضات المختلفة خلال حملات التوعية لزوار الأماكن العامة.