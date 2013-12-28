قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

بسبب وجود حالات كورونا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي حتى وقت آخر، والتي كان مقرراً إقامتها بعد ساعات من اليوم الاثنين، بسبب وجود حالات كورونا في بعثة السيتي.

وأكدت مصادر مقربة من بعثة السيتي أن هناك 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مع شكوك في إصابة عدد آخر من اللاعبين وأفراد البعثة.

وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق إصابة كل من والكر وجيسوس بفيروس كورونا، بعد ظهور عينة إيجابية في المساحات الخاصة بهما.