النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

بسبب وجود حالات كورونا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي حتى وقت آخر، والتي كان مقرراً إقامتها بعد ساعات من اليوم الاثنين، بسبب وجود حالات كورونا في بعثة السيتي.

وأكدت مصادر مقربة من بعثة السيتي أن هناك 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مع شكوك في إصابة عدد آخر من اللاعبين وأفراد البعثة.
وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق إصابة كل من والكر وجيسوس بفيروس كورونا، بعد ظهور عينة إيجابية في المساحات الخاصة بهما.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيفرتون مانشستر سيتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي
سبق

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي حتى وقت آخر، والتي كان مقرراً إقامتها بعد ساعات من اليوم الاثنين، بسبب وجود حالات كورونا في بعثة السيتي.

وأكدت مصادر مقربة من بعثة السيتي أن هناك 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مع شكوك في إصابة عدد آخر من اللاعبين وأفراد البعثة.
وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق إصابة كل من والكر وجيسوس بفيروس كورونا، بعد ظهور عينة إيجابية في المساحات الخاصة بهما.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:13 PM

قبل اللقاء بساعات.. تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي

بسبب وجود حالات كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
906

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي حتى وقت آخر، والتي كان مقرراً إقامتها بعد ساعات من اليوم الاثنين، بسبب وجود حالات كورونا في بعثة السيتي.

وأكدت مصادر مقربة من بعثة السيتي أن هناك 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مع شكوك في إصابة عدد آخر من اللاعبين وأفراد البعثة.
وأعلن مانشستر سيتي في وقت سابق إصابة كل من والكر وجيسوس بفيروس كورونا، بعد ظهور عينة إيجابية في المساحات الخاصة بهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,102
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة