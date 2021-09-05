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الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة

"العجمي": التفافه حول قيادته قصة تُروى عبر الأجيال وظهر هذا من خلال رؤية 2030

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة في السراء والضراء، ما أذهل الأعداء وأفشل مخططاتهم ورد كيدهم في نحرهم، إن الشعب السعودي شعب وفي وقوي ومتلاحم، شعب لا يعرف الخروج على حكامه، شعب ينادي بعضه للتلاحم والوقوف بجانب قيادته في أصعب المواقف والظروف. ولقد أثبت الشعب السعودي أنه أقوى من مخططات العدو فازدادوا حباً وولاء لقيادتهم، لذا فمن حق الدولة السعودية أن تفخر بشعبها الوفي وأبنائها المخلصين.

وأضاف: لا يعلم الكثير من هو هذا الشعب الأبي الذي يضرب أروع الأمثلة ويخوض المواقف الصعبة ويتلاحم مع القيادة الحكيمة في السراء والضراء، كما أن الكثير يجهل أن هذا الشعب السعودي المتكاتف بأن المملكة مليئة بالرجال الأوفياء لوطنهم العظيم وأن هذه الدولة دولة إسلامية عربية ترفع راية التوحيد وتنشر دين الإسلام وتفتخر بخدمة الحرمين الشريفين، فمنذ أن توحدت هذه البلاد على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – نهضت من الجهل إلى العلم ومن الفرقة والتناحر إلى الوحدة والتآلف، فهو بفضل الله ثم بفضل ذلك الموحد وأبنائه البررة الميامين من بعده.

وشدد على أن تلاحم والتفاف الشعب السعودي حول قيادته هو قصة تروى عبر الأجيال، وهذا ما ظهر جلياً من خلال رؤية 2030. كما أن لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دورا كبيراً في الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مستوى كبير من النماء والتطور والتقدم ساعده في ذلك صلابة وقوة والتفاف الشعب السعودي حول قيادته الرشيدة نتج عن ذلك إنجازات متوالية تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق رؤية 2030 لتعيش المملكة العربية السعودية في أمن وأمان لتصل بهذا الوطن إلى النماء والتطور والتقدم بجميع الميادين وبكافة المجالات لتضاهي المملكة أرقى الدول المتقدمة.

حقاً ما أروع التلاحم والتكاتف بين الشعب السعودي والقيادة في كافة ربوع الوطن، وما أجمل روح الولاء والانتماء للوطن وقائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله، اللذين كرسا جهودهما لخدمة الوطن والمواطن وسعياً لتوفير سبل العيش الكريم. وهنيئاً لوطن المفاخر والمكارم والإنجازات الرائعة والمبادرات الإنسانية لشعب لا يعرف إلا التلاحم والولاء وأمة نهضت وارتقت بفضل الوفاء ودعم القيادة.


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الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة
سبق

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة في السراء والضراء، ما أذهل الأعداء وأفشل مخططاتهم ورد كيدهم في نحرهم، إن الشعب السعودي شعب وفي وقوي ومتلاحم، شعب لا يعرف الخروج على حكامه، شعب ينادي بعضه للتلاحم والوقوف بجانب قيادته في أصعب المواقف والظروف. ولقد أثبت الشعب السعودي أنه أقوى من مخططات العدو فازدادوا حباً وولاء لقيادتهم، لذا فمن حق الدولة السعودية أن تفخر بشعبها الوفي وأبنائها المخلصين.

وأضاف: لا يعلم الكثير من هو هذا الشعب الأبي الذي يضرب أروع الأمثلة ويخوض المواقف الصعبة ويتلاحم مع القيادة الحكيمة في السراء والضراء، كما أن الكثير يجهل أن هذا الشعب السعودي المتكاتف بأن المملكة مليئة بالرجال الأوفياء لوطنهم العظيم وأن هذه الدولة دولة إسلامية عربية ترفع راية التوحيد وتنشر دين الإسلام وتفتخر بخدمة الحرمين الشريفين، فمنذ أن توحدت هذه البلاد على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – نهضت من الجهل إلى العلم ومن الفرقة والتناحر إلى الوحدة والتآلف، فهو بفضل الله ثم بفضل ذلك الموحد وأبنائه البررة الميامين من بعده.

وشدد على أن تلاحم والتفاف الشعب السعودي حول قيادته هو قصة تروى عبر الأجيال، وهذا ما ظهر جلياً من خلال رؤية 2030. كما أن لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دورا كبيراً في الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مستوى كبير من النماء والتطور والتقدم ساعده في ذلك صلابة وقوة والتفاف الشعب السعودي حول قيادته الرشيدة نتج عن ذلك إنجازات متوالية تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق رؤية 2030 لتعيش المملكة العربية السعودية في أمن وأمان لتصل بهذا الوطن إلى النماء والتطور والتقدم بجميع الميادين وبكافة المجالات لتضاهي المملكة أرقى الدول المتقدمة.

حقاً ما أروع التلاحم والتكاتف بين الشعب السعودي والقيادة في كافة ربوع الوطن، وما أجمل روح الولاء والانتماء للوطن وقائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله، اللذين كرسا جهودهما لخدمة الوطن والمواطن وسعياً لتوفير سبل العيش الكريم. وهنيئاً لوطن المفاخر والمكارم والإنجازات الرائعة والمبادرات الإنسانية لشعب لا يعرف إلا التلاحم والولاء وأمة نهضت وارتقت بفضل الوفاء ودعم القيادة.


05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:01 PM

الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة

"العجمي": التفافه حول قيادته قصة تُروى عبر الأجيال وظهر هذا من خلال رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن الشعب السعودي يضرب أروع الأمثلة في التلاحم والولاء والالتفاف حول قيادته الكريمة في السراء والضراء، ما أذهل الأعداء وأفشل مخططاتهم ورد كيدهم في نحرهم، إن الشعب السعودي شعب وفي وقوي ومتلاحم، شعب لا يعرف الخروج على حكامه، شعب ينادي بعضه للتلاحم والوقوف بجانب قيادته في أصعب المواقف والظروف. ولقد أثبت الشعب السعودي أنه أقوى من مخططات العدو فازدادوا حباً وولاء لقيادتهم، لذا فمن حق الدولة السعودية أن تفخر بشعبها الوفي وأبنائها المخلصين.

وأضاف: لا يعلم الكثير من هو هذا الشعب الأبي الذي يضرب أروع الأمثلة ويخوض المواقف الصعبة ويتلاحم مع القيادة الحكيمة في السراء والضراء، كما أن الكثير يجهل أن هذا الشعب السعودي المتكاتف بأن المملكة مليئة بالرجال الأوفياء لوطنهم العظيم وأن هذه الدولة دولة إسلامية عربية ترفع راية التوحيد وتنشر دين الإسلام وتفتخر بخدمة الحرمين الشريفين، فمنذ أن توحدت هذه البلاد على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – نهضت من الجهل إلى العلم ومن الفرقة والتناحر إلى الوحدة والتآلف، فهو بفضل الله ثم بفضل ذلك الموحد وأبنائه البررة الميامين من بعده.

وشدد على أن تلاحم والتفاف الشعب السعودي حول قيادته هو قصة تروى عبر الأجيال، وهذا ما ظهر جلياً من خلال رؤية 2030. كما أن لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دورا كبيراً في الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مستوى كبير من النماء والتطور والتقدم ساعده في ذلك صلابة وقوة والتفاف الشعب السعودي حول قيادته الرشيدة نتج عن ذلك إنجازات متوالية تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق رؤية 2030 لتعيش المملكة العربية السعودية في أمن وأمان لتصل بهذا الوطن إلى النماء والتطور والتقدم بجميع الميادين وبكافة المجالات لتضاهي المملكة أرقى الدول المتقدمة.

حقاً ما أروع التلاحم والتكاتف بين الشعب السعودي والقيادة في كافة ربوع الوطن، وما أجمل روح الولاء والانتماء للوطن وقائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظهما الله، اللذين كرسا جهودهما لخدمة الوطن والمواطن وسعياً لتوفير سبل العيش الكريم. وهنيئاً لوطن المفاخر والمكارم والإنجازات الرائعة والمبادرات الإنسانية لشعب لا يعرف إلا التلاحم والولاء وأمة نهضت وارتقت بفضل الوفاء ودعم القيادة.


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