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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا حول العالم.. الإصابات أكثر من 88 مليون شخص

رويترز: الوفيات تقترب من مليونَيْن.. سُجّلت في أكثر من 210 دول

سجّل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سُجّلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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كورونا حول العالم.. الإصابات أكثر من 88 مليون شخص
سبق

سجّل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سُجّلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
02:01 PM

كورونا حول العالم.. الإصابات أكثر من 88 مليون شخص

رويترز: الوفيات تقترب من مليونَيْن.. سُجّلت في أكثر من 210 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، أكثر من 88.18 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء، إلى مليون و902 ألف و553 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الإصابات بالفيروس سُجّلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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