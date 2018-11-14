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إعلامي قطري امتدح "ولي العهد" بأبيات شعرية فأصدر "تنظيم الحمدين" أمراً بالقبض عليه

نفته سلطات بلاده منذ 20 عاماً ويعيش في المملكة

في انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير، أصدرت السلطات القطرية أمراً بالقبض على الإعلامي القطري "فرج مزهر الشمري"، الموجود حالياً خارج قطر، عند زيارته لبلاده، وذلك بسبب أبيات شعرية امتدح فيها ولي العهد.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن الإعلامي القطري "فرج الشمري" امتدح جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية في حسابه بموقع "تويتر" إبان حربه على المتجاوزين وتصديه للمفسدين داخل البلاد.

وذكرت المصادر أن الخلايا الإلكترونية لتنظيم الحمدين تلقفت أبيات الإعلامي القطري، ونقلتها للسلطات القطرية، والتي بدورها وجهت بالقبض عليه فور دخوله قطر عبر المنافذ أو المطارات.

وعانى الإعلامي القطري فرج الشمري من ظلم السلطات القطرية له بعدما نفته من بلاده قبل 20 عاماً، بسبب مقال صحفي انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين القطريين، وقرر حينها الانتقال إلى المملكة، حيث عاش فيها معززاً مكرماً حتى يومنا الحالي.

وبعد سنوات من إبعاد الإعلامي القطري الشمري، أبلغته حكومة بلاده بالسماح له بدخول قطر لزيارة والده وأشقائه، في محاولة منها لاستدراجه وإلقاء القبض عليه وسجنه في أقرب فرصة يدخل فيها إلى قطر، بسبب أبياته الشعرية التي اعتبروها انتقاصاً منهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلامي قطري امتدح "ولي العهد" بأبيات شعرية فأصدر "تنظيم الحمدين" أمراً بالقبض عليه
سبق

في انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير، أصدرت السلطات القطرية أمراً بالقبض على الإعلامي القطري "فرج مزهر الشمري"، الموجود حالياً خارج قطر، عند زيارته لبلاده، وذلك بسبب أبيات شعرية امتدح فيها ولي العهد.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن الإعلامي القطري "فرج الشمري" امتدح جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية في حسابه بموقع "تويتر" إبان حربه على المتجاوزين وتصديه للمفسدين داخل البلاد.

وذكرت المصادر أن الخلايا الإلكترونية لتنظيم الحمدين تلقفت أبيات الإعلامي القطري، ونقلتها للسلطات القطرية، والتي بدورها وجهت بالقبض عليه فور دخوله قطر عبر المنافذ أو المطارات.

وعانى الإعلامي القطري فرج الشمري من ظلم السلطات القطرية له بعدما نفته من بلاده قبل 20 عاماً، بسبب مقال صحفي انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين القطريين، وقرر حينها الانتقال إلى المملكة، حيث عاش فيها معززاً مكرماً حتى يومنا الحالي.

وبعد سنوات من إبعاد الإعلامي القطري الشمري، أبلغته حكومة بلاده بالسماح له بدخول قطر لزيارة والده وأشقائه، في محاولة منها لاستدراجه وإلقاء القبض عليه وسجنه في أقرب فرصة يدخل فيها إلى قطر، بسبب أبياته الشعرية التي اعتبروها انتقاصاً منهم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:36 PM

إعلامي قطري امتدح "ولي العهد" بأبيات شعرية فأصدر "تنظيم الحمدين" أمراً بالقبض عليه

نفته سلطات بلاده منذ 20 عاماً ويعيش في المملكة

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عويد التومي - الرياض
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في انتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير، أصدرت السلطات القطرية أمراً بالقبض على الإعلامي القطري "فرج مزهر الشمري"، الموجود حالياً خارج قطر، عند زيارته لبلاده، وذلك بسبب أبيات شعرية امتدح فيها ولي العهد.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن الإعلامي القطري "فرج الشمري" امتدح جهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأبيات شعرية في حسابه بموقع "تويتر" إبان حربه على المتجاوزين وتصديه للمفسدين داخل البلاد.

وذكرت المصادر أن الخلايا الإلكترونية لتنظيم الحمدين تلقفت أبيات الإعلامي القطري، ونقلتها للسلطات القطرية، والتي بدورها وجهت بالقبض عليه فور دخوله قطر عبر المنافذ أو المطارات.

وعانى الإعلامي القطري فرج الشمري من ظلم السلطات القطرية له بعدما نفته من بلاده قبل 20 عاماً، بسبب مقال صحفي انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين القطريين، وقرر حينها الانتقال إلى المملكة، حيث عاش فيها معززاً مكرماً حتى يومنا الحالي.

وبعد سنوات من إبعاد الإعلامي القطري الشمري، أبلغته حكومة بلاده بالسماح له بدخول قطر لزيارة والده وأشقائه، في محاولة منها لاستدراجه وإلقاء القبض عليه وسجنه في أقرب فرصة يدخل فيها إلى قطر، بسبب أبياته الشعرية التي اعتبروها انتقاصاً منهم.

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