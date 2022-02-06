النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية شراكة بين "لاڤاد" و"ڤوم" لتحسين أعمال مؤثّري التواصل الاجتماعي

على هامش مؤتمر LEAP.. وعبر تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية

وقع تطبيق لاڤاد وشركة ڤوم، على هامش فعاليات مؤتمر LEAP، اتفاقية شراكة لتحسين أعمال مؤثري التواصُل الاجتماعي، حيث تقوم الاتفاقية على تحسين تعاملات الأعمال للمؤثرين في المملكة من خلال تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ڤوم، مايكل أسود عند توقيع الاتفاقية: "نفخر بدعم هذا القطاع المتخصص والمزدهر لضمان التوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونظام الفوترة الإلكترونية وتعزيز أتمتة إدارة الأعمال بشكل سهل وفعّال".

وتأتي الاتفاقية في وقت طبقت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.

وتمكّن الإتفاقية المؤثرين واسعي الانتشار ومحدودي الانتشار (Macro & Micro) من الاستفادة من منصة ڤوم لأتمتة تعاملاتهم المحاسبية بالكامل، وإرسال الفواتير الإلكترونية من خلال أجهزة الجوال أو الحاسوب.

كما تدعم منصة ڤوم الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات والأعمال، وتقدم تجربة مميزة لكل مستخدم.

وأعرب سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤاد، عن دعم المؤثرين من خلال تمكين شركاء يعملون على تنظيم القطاع، ويدعمون احتياجات مؤثري التواصل في توفير بيئة أعمال مناسبة أكثر.

وأفاد بأن شركة ڤوم هي منصة سحابية محاسبية معتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنظام الفوترة الإلكترونية وتهدف إلى تسهيل إدارة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تقنية فعّالة.


بينما تعد "لاڤاد" وكالة تسويق متخصصة بالمؤثرين تقدم حلول تقنية تساعد في ربط العلامات التجارية بالمسوقين وأكبر المؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب متكامل وشامل. وتتمتع "لاڤاد" بخبرة واسعة في مجال التسويق الرقمي لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة للعملاء من خلال نظام إلكتروني استثنائي.

LEAP لاڤاد ڤوم الرئيس التنفيذي لشركة ڤوم مايكل أسود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرئيس التنفيذي لشركة لاڤاد،سامي الرشيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية شراكة بين "لاڤاد" و"ڤوم" لتحسين أعمال مؤثّري التواصل الاجتماعي
سبق

وقع تطبيق لاڤاد وشركة ڤوم، على هامش فعاليات مؤتمر LEAP، اتفاقية شراكة لتحسين أعمال مؤثري التواصُل الاجتماعي، حيث تقوم الاتفاقية على تحسين تعاملات الأعمال للمؤثرين في المملكة من خلال تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ڤوم، مايكل أسود عند توقيع الاتفاقية: "نفخر بدعم هذا القطاع المتخصص والمزدهر لضمان التوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونظام الفوترة الإلكترونية وتعزيز أتمتة إدارة الأعمال بشكل سهل وفعّال".

وتأتي الاتفاقية في وقت طبقت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.

وتمكّن الإتفاقية المؤثرين واسعي الانتشار ومحدودي الانتشار (Macro & Micro) من الاستفادة من منصة ڤوم لأتمتة تعاملاتهم المحاسبية بالكامل، وإرسال الفواتير الإلكترونية من خلال أجهزة الجوال أو الحاسوب.

كما تدعم منصة ڤوم الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات والأعمال، وتقدم تجربة مميزة لكل مستخدم.

وأعرب سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤاد، عن دعم المؤثرين من خلال تمكين شركاء يعملون على تنظيم القطاع، ويدعمون احتياجات مؤثري التواصل في توفير بيئة أعمال مناسبة أكثر.

وأفاد بأن شركة ڤوم هي منصة سحابية محاسبية معتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنظام الفوترة الإلكترونية وتهدف إلى تسهيل إدارة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تقنية فعّالة.


بينما تعد "لاڤاد" وكالة تسويق متخصصة بالمؤثرين تقدم حلول تقنية تساعد في ربط العلامات التجارية بالمسوقين وأكبر المؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب متكامل وشامل. وتتمتع "لاڤاد" بخبرة واسعة في مجال التسويق الرقمي لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة للعملاء من خلال نظام إلكتروني استثنائي.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:11 PM

اتفاقية شراكة بين "لاڤاد" و"ڤوم" لتحسين أعمال مؤثّري التواصل الاجتماعي

على هامش مؤتمر LEAP.. وعبر تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
416

وقع تطبيق لاڤاد وشركة ڤوم، على هامش فعاليات مؤتمر LEAP، اتفاقية شراكة لتحسين أعمال مؤثري التواصُل الاجتماعي، حيث تقوم الاتفاقية على تحسين تعاملات الأعمال للمؤثرين في المملكة من خلال تقديم أدوات سحابية تسهّل عملياتهم المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ڤوم، مايكل أسود عند توقيع الاتفاقية: "نفخر بدعم هذا القطاع المتخصص والمزدهر لضمان التوافق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونظام الفوترة الإلكترونية وتعزيز أتمتة إدارة الأعمال بشكل سهل وفعّال".

وتأتي الاتفاقية في وقت طبقت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م.

وتمكّن الإتفاقية المؤثرين واسعي الانتشار ومحدودي الانتشار (Macro & Micro) من الاستفادة من منصة ڤوم لأتمتة تعاملاتهم المحاسبية بالكامل، وإرسال الفواتير الإلكترونية من خلال أجهزة الجوال أو الحاسوب.

كما تدعم منصة ڤوم الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات والأعمال، وتقدم تجربة مميزة لكل مستخدم.

وأعرب سامي الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لاڤاد، عن دعم المؤثرين من خلال تمكين شركاء يعملون على تنظيم القطاع، ويدعمون احتياجات مؤثري التواصل في توفير بيئة أعمال مناسبة أكثر.

وأفاد بأن شركة ڤوم هي منصة سحابية محاسبية معتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لنظام الفوترة الإلكترونية وتهدف إلى تسهيل إدارة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تقنية فعّالة.


بينما تعد "لاڤاد" وكالة تسويق متخصصة بالمؤثرين تقدم حلول تقنية تساعد في ربط العلامات التجارية بالمسوقين وأكبر المؤثرين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب متكامل وشامل. وتتمتع "لاڤاد" بخبرة واسعة في مجال التسويق الرقمي لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة للعملاء من خلال نظام إلكتروني استثنائي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,412
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,259
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,977
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,028

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة