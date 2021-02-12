5 أمراض يسببها النوم المباشر بعد تناول الأكل

الجلطة أبرزها.. وساعتان كافيتان لتفاديها

حذّر التجمع الصحي بمكة المكرمة من خطورة النوم مباشرة بعد الأكل؛ نظراً لما يسبّبه ذلك من أمراض خطيرة، أبرزها الجلطة.

ومن أضرار النوم بعد الأكل مباشرة؛ حرقة المعدة، والارتجاع المعدي المريئي، ومشاكل واضطرابات النوم، والجلطة، واكتساب الوزن الزائد.

ونصح التجمع الصحي بمكة لعدم النوم بعد الأكل مباشرة، منوهاً إلى ضرورة منح الجسم وقتاً كافياً لهضم الطعام لا يقل عن ساعتين.