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"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

"رجال ونساء".. للالتحاق بالخدمة من رتبة "جندي" حتى "رقيب"

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

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"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
10:51 PM

"الدفاع" تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية

"رجال ونساء".. للالتحاق بالخدمة من رتبة "جندي" حتى "رقيب"

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منصور الشلاقي - الرياض
1
6,109

أعلنت وزارة الدفاع- ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد- عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت "الدفاع" أن بداية التسجيل ستكون بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ.

وقالت: "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

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