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نائب وزير الحج يتفقد محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركزي كدي والششة

للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامناً مع قرب شهر رمضان الكريم

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مساء اليوم، محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامناً من قرب شهر رمضان المبارك.

ووقف مشاط على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجهاً بأهمية بذل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

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نائب وزير الحج يتفقد محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركزي كدي والششة
سبق

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مساء اليوم، محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامناً من قرب شهر رمضان المبارك.

ووقف مشاط على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجهاً بأهمية بذل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:09 PM

نائب وزير الحج يتفقد محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركزي كدي والششة

للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامناً مع قرب شهر رمضان الكريم

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مساء اليوم، محطات نقل المعتمرين والمصلين في مركز كدي ومركز الششة، وذلك للتأكد من جاهزية المراكز والخدمات تزامناً من قرب شهر رمضان المبارك.

ووقف مشاط على تفاصيل الخطط التشغيلية، موجهاً بأهمية بذل الجهد والعطاء، لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير رفيعة.

وشدد الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بها، لحماية قاصدي بيت الله الحرام من انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام باتخاذ التدابير الصحية والوقائية في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لمختلف وسائل النقل، وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي، للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

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