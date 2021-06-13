وفاة سعد رزقان بعد معاناة مع المرض

توفي المربي الفاضل بالمتوسطة الأولى بأبها "سابقًا"، سعد بن عبدالله بن رزقان، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأٌقيمت الصلاة على الفقيد، أمس، ودفن بمدينة أبها. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وللعزاء التواصل مع ابنه الدكتور "أيمن" "0535516841".