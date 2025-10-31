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"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 36 خلال الـ 24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

"العبدالعالي": الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة وتعطي صحة أفضل

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.

وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.

وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.

وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.

وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
03:55 PM

متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية

"العبدالعالي": الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة وتعطي صحة أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.

وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.

وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,900
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,881
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,133

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