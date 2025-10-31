متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية
"العبدالعالي": الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة وتعطي صحة أفضل
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.
وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.
وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.
متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-31
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.
وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.
وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
03:55 PM
متحدث "الصحة": أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية
"العبدالعالي": الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة وتعطي صحة أفضل
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في السعودية، وأكثر من 21.4 مليون شخص استكملوا التحصين بجرعتين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: تجاوزت وفيات كورونا حول العالم 5 ملايين حالة وفاة.
وتابع: يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ظنّ خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم.
وأردف: الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا تعزز المناعة، وتعطي صحةً أفضل.