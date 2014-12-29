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في لقائه بالمواطنين.. "فهد بن سلطان" ينوه بلحمة الوطن: صادقة تميز مجتمعنا

تناول موضوعات عدة تهم المنطقة في مختلف المجالات وسأل الله الأمن للبلاد

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

في بداية الاستقبال، رحب الأمير بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في لقائه بالمواطنين.. "فهد بن سلطان" ينوه بلحمة الوطن: صادقة تميز مجتمعنا
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

في بداية الاستقبال، رحب الأمير بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
02:18 PM

في لقائه بالمواطنين.. "فهد بن سلطان" ينوه بلحمة الوطن: صادقة تميز مجتمعنا

تناول موضوعات عدة تهم المنطقة في مختلف المجالات وسأل الله الأمن للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

في بداية الاستقبال، رحب الأمير بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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