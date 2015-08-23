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جراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد تنهي معاناة حامل مع حصوات المرارة وانسداد الأمعاء

الأولى من نوعها بالمستشفى وتمت بنجاح دون أي أضرار جانبية وتماثلت للشفاء

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إنهاء معاناة حامل عن طريق إجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها بالمستشفى.

وتفصيلاً، تمكن الفريق الطبي بقيادة د. محمد القرني من إنهاء معاناة مواطنة حامل بالشهر الخامس حضرت لطوارئ المستشفى بآلام قوية في البطن تبين بأنها نتيجة حصوات في المرارة وسدد حاد بالأمعاء وتم استخدام المنظار في استئصال المرارة بنجاح، كما تم الوصول إلى منطقة السدد وفتحه في الأمعاء بإجراء جراحي دقيق عن طريق فتحة صغيرة من جانب البطن الأيمن لصعوبة استخدام المنظار لمثل حالتها.

وتمت العملية بنجاح دون أي أضرار جانبية في صحة الحامل والجنين، وقد تماثلت المواطنة بالشفاء وغادرت المستشفى بأتم صحتها -ولله الحمد-.

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جراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد تنهي معاناة حامل مع حصوات المرارة وانسداد الأمعاء
سبق

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إنهاء معاناة حامل عن طريق إجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها بالمستشفى.

وتفصيلاً، تمكن الفريق الطبي بقيادة د. محمد القرني من إنهاء معاناة مواطنة حامل بالشهر الخامس حضرت لطوارئ المستشفى بآلام قوية في البطن تبين بأنها نتيجة حصوات في المرارة وسدد حاد بالأمعاء وتم استخدام المنظار في استئصال المرارة بنجاح، كما تم الوصول إلى منطقة السدد وفتحه في الأمعاء بإجراء جراحي دقيق عن طريق فتحة صغيرة من جانب البطن الأيمن لصعوبة استخدام المنظار لمثل حالتها.

وتمت العملية بنجاح دون أي أضرار جانبية في صحة الحامل والجنين، وقد تماثلت المواطنة بالشفاء وغادرت المستشفى بأتم صحتها -ولله الحمد-.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:25 PM

جراحة دقيقة بمستشفى الملك خالد تنهي معاناة حامل مع حصوات المرارة وانسداد الأمعاء

الأولى من نوعها بالمستشفى وتمت بنجاح دون أي أضرار جانبية وتماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إنهاء معاناة حامل عن طريق إجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها بالمستشفى.

وتفصيلاً، تمكن الفريق الطبي بقيادة د. محمد القرني من إنهاء معاناة مواطنة حامل بالشهر الخامس حضرت لطوارئ المستشفى بآلام قوية في البطن تبين بأنها نتيجة حصوات في المرارة وسدد حاد بالأمعاء وتم استخدام المنظار في استئصال المرارة بنجاح، كما تم الوصول إلى منطقة السدد وفتحه في الأمعاء بإجراء جراحي دقيق عن طريق فتحة صغيرة من جانب البطن الأيمن لصعوبة استخدام المنظار لمثل حالتها.

وتمت العملية بنجاح دون أي أضرار جانبية في صحة الحامل والجنين، وقد تماثلت المواطنة بالشفاء وغادرت المستشفى بأتم صحتها -ولله الحمد-.

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