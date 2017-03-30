"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏‏حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏تشمل ‏بعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل -‏بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏