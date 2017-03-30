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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏‏حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏تشمل ‏بعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل -‏بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏‏حائل ‏
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل -‏بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:45 AM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية ‏على ‏‏حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ‏تشمل ‏بعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل -‏بمشيئة الله تعالى- تَضَمّن أمطارًا رعدية ونشاطًا في ‏الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏ ‏

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