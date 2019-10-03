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اتساع احتجاجات العراقيين.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 28

المتظاهرون يتحدَّون حظر التجول في بغداد

قتل سبعة أشخاص اليوم (الخميس)، في تظاهرات شهدتها مدن العراق، بينهم ستة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وآخر في الحلة جنوبي بغداد، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 منذ انطلاق التظاهرات الثلاثاء الماضي.

وتحدّى متظاهرون قرار حظر التجول الذي بدأ سريانه في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم، وتزامن ذلك مع قرار بتشكيل لجنة للتعامل مع مطالب المتظاهرين، بعد اتّساع الاحتجاجات وامتدادها إلى مدن أخرى غير بغداد، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت في وقت سابق اليوم، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول.

وامتدَّ السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد.

وتبدو الاحتجاجات حتى الساعة عفوية؛ إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اتساع احتجاجات العراقيين.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 28
سبق

قتل سبعة أشخاص اليوم (الخميس)، في تظاهرات شهدتها مدن العراق، بينهم ستة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وآخر في الحلة جنوبي بغداد، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 منذ انطلاق التظاهرات الثلاثاء الماضي.

وتحدّى متظاهرون قرار حظر التجول الذي بدأ سريانه في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم، وتزامن ذلك مع قرار بتشكيل لجنة للتعامل مع مطالب المتظاهرين، بعد اتّساع الاحتجاجات وامتدادها إلى مدن أخرى غير بغداد، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت في وقت سابق اليوم، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول.

وامتدَّ السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد.

وتبدو الاحتجاجات حتى الساعة عفوية؛ إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه لها.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
09:05 PM

اتساع احتجاجات العراقيين.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 28

المتظاهرون يتحدَّون حظر التجول في بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل سبعة أشخاص اليوم (الخميس)، في تظاهرات شهدتها مدن العراق، بينهم ستة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وآخر في الحلة جنوبي بغداد، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 منذ انطلاق التظاهرات الثلاثاء الماضي.

وتحدّى متظاهرون قرار حظر التجول الذي بدأ سريانه في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم، وتزامن ذلك مع قرار بتشكيل لجنة للتعامل مع مطالب المتظاهرين، بعد اتّساع الاحتجاجات وامتدادها إلى مدن أخرى غير بغداد، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت في وقت سابق اليوم، الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمّعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول.

وامتدَّ السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد.

وتبدو الاحتجاجات حتى الساعة عفوية؛ إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه لها.

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