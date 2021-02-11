"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-11
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:36 PM
"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 فبراير 2021، تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 371720 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362642 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6420 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2658 والحالات الحرجة 437 حالة.