نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"

عدد منهم احتفلوا بارتدائه في لقاء الأحد الماضي خلال مباراة توتنهام

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".