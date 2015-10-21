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نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"

عدد منهم احتفلوا بارتدائه في لقاء الأحد الماضي خلال مباراة توتنهام

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"
سبق

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:21 PM

نيوكاسل السعودي يحث جماهيره على عدم الإساءة لـ"الزي العربي"

عدد منهم احتفلوا بارتدائه في لقاء الأحد الماضي خلال مباراة توتنهام

A A A
خالد علي - الرياض
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6,073

حث نيوكاسل السعودي جماهيره اليوم الأربعاء على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس (الشمغ).

واحتفل عدد من مشجعي النادي بارتداء الزي العربي وأغطية الرأس في لقاء الأحد الماضي بين نيوكاسل وتوتنهام، وهي المباراة الأولى منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي.

وأصدر النادي بياناً قال فيه "إن ملاك النادي الجدد لم يظهروا الاستهانة أو رفضوا طريقة احتفال الجماهير بهذه الطريقة ويرون في ذلك حسن النية، إلا أنه رغم ذلك قد يكون ارتداء الزي بهذا الأسلوب غير لائق ثقافياً وقد يكون فيه إساءة لثقافة الآخرين".

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