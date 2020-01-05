ونسبت "رويترز" إلى "رضائي" قوله في كلمة، بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران: "إن انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيًا، وستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".

ذكر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي اليوم (الأحد) أن رد إيران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

قائد سابق لـ"الثوري": رد إيران على مقتل "سليماني" سيشمل إسرائيل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-05 ذكر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي اليوم (الأحد) أن رد إيران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية. ونسبت "رويترز" إلى "رضائي" قوله في كلمة، بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران: "إن انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيًا، وستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 08:44 PM

اخر تعديل 06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 07:27 AM

قائد سابق لـ"الثوري": رد إيران على مقتل "سليماني" سيشمل إسرائيل أشار "رضائي" إلى أن "الانتقام سيكون قاسيًا"





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ذكر القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي اليوم (الأحد) أن رد إيران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

ونسبت "رويترز" إلى "رضائي" قوله في كلمة، بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران: "إن انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيًا، وستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".