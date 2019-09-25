كشف تقرير حديث، عن متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لشهر أغسطس في مختلف دول العالم، تصدّرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول يبلغ 111 ميجابت في الثانية؛ أي ما يقرب من ضعف ما هو متاح في أستراليا التي احتلت المركز الثاني بـ66.45 ميجابت في الثانية؛ فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 23. ووفق ما نقلته "اليوم السابع" عن تقرير "Speedtest Global Index"، وبحسب موقع TOI الهندى؛ جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 35 بمتوسط سرعة 36.23 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت الهند في المركز 131 بمعدل سرعة 10.65 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت مصر في المركز 104، بمتوسط سرعة 17.07 ميجا بايت في الثانية. بينما سجلت تيمور الشرقية، أدنى سرعة 4.71 ميجابايت في الثانية، وقد احتلت سريلانكا المرتبة 83 بسرعة 22.04 ميجابايت في الثانية، كما احتلت باكستان المركز 118 في المرتبة 13.08 ميجابت في الثانية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول العالمي إلى 28.02 ميجابايت في الثانية؛ بينما كانت سرعة التحميل ثابتة تقريبًا عند 10.87 ميجابايت في الثانية.

تَعَرّف على ترتيب السعودية عالميًّا في سرعة إنترنت الجوال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-25 كشف تقرير حديث، عن متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لشهر أغسطس في مختلف دول العالم، تصدّرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول يبلغ 111 ميجابت في الثانية؛ أي ما يقرب من ضعف ما هو متاح في أستراليا التي احتلت المركز الثاني بـ66.45 ميجابت في الثانية؛ فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 23.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" عن تقرير "Speedtest Global Index"، وبحسب موقع TOI الهندى؛ جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 35 بمتوسط سرعة 36.23 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت الهند في المركز 131 بمعدل سرعة 10.65 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت مصر في المركز 104، بمتوسط سرعة 17.07 ميجا بايت في الثانية.

بينما سجلت تيمور الشرقية، أدنى سرعة 4.71 ميجابايت في الثانية، وقد احتلت سريلانكا المرتبة 83 بسرعة 22.04 ميجابايت في الثانية، كما احتلت باكستان المركز 118 في المرتبة 13.08 ميجابت في الثانية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول العالمي إلى 28.02 ميجابايت في الثانية؛ بينما كانت سرعة التحميل ثابتة تقريبًا عند 10.87 ميجابايت في الثانية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 10:12 AM

تَعَرّف على ترتيب السعودية عالميًّا في سرعة إنترنت الجوال عن شهر أغسطس ودولة آسيوية تَصَدرت و"تيمور" الأدني





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كشف تقرير حديث، عن متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لشهر أغسطس في مختلف دول العالم، تصدّرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول يبلغ 111 ميجابت في الثانية؛ أي ما يقرب من ضعف ما هو متاح في أستراليا التي احتلت المركز الثاني بـ66.45 ميجابت في الثانية؛ فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 23.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" عن تقرير "Speedtest Global Index"، وبحسب موقع TOI الهندى؛ جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 35 بمتوسط سرعة 36.23 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت الهند في المركز 131 بمعدل سرعة 10.65 ميجابت في الثانية؛ بينما جاءت مصر في المركز 104، بمتوسط سرعة 17.07 ميجا بايت في الثانية.

بينما سجلت تيمور الشرقية، أدنى سرعة 4.71 ميجابايت في الثانية، وقد احتلت سريلانكا المرتبة 83 بسرعة 22.04 ميجابايت في الثانية، كما احتلت باكستان المركز 118 في المرتبة 13.08 ميجابت في الثانية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول العالمي إلى 28.02 ميجابايت في الثانية؛ بينما كانت سرعة التحميل ثابتة تقريبًا عند 10.87 ميجابايت في الثانية.