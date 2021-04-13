- الابتعاد عن أماكن التجمعات.

وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا.

نتعاون ما نتهاون.. الصحة: 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-13 وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا. ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر "تويتر" 5 نصائح تحت وسم "نتعاون ما نتهاون"، والتي جاءت كالآتي: - الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية. - الاعتذار عن التجمعات الأسرية. - الابتعاد عن أماكن التجمعات. - الإبلاغ عن المخالفات. - أخذ لقاح كورونا.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 07:50 PM

نتعاون ما نتهاون.. الصحة: 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان قالت: منها الاعتذار عن التجمعات الأسرية والإبلاغ عن المخالفات





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وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر "تويتر" 5 نصائح تحت وسم "نتعاون ما نتهاون"، والتي جاءت كالآتي:

- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- الاعتذار عن التجمعات الأسرية.

- الابتعاد عن أماكن التجمعات.

- الإبلاغ عن المخالفات.

- أخذ لقاح كورونا.