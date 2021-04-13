نتعاون ما نتهاون.. الصحة: 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان
قالت: منها الاعتذار عن التجمعات الأسرية والإبلاغ عن المخالفات
وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر "تويتر" 5 نصائح تحت وسم "نتعاون ما نتهاون"، والتي جاءت كالآتي:
- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
- الاعتذار عن التجمعات الأسرية.
- الابتعاد عن أماكن التجمعات.
- الإبلاغ عن المخالفات.
- أخذ لقاح كورونا.
وزارة الصحة
نتعاون ما نتهاون.. الصحة: 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-13
وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر "تويتر" 5 نصائح تحت وسم "نتعاون ما نتهاون"، والتي جاءت كالآتي:
- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
- الاعتذار عن التجمعات الأسرية.
- الابتعاد عن أماكن التجمعات.
- الإبلاغ عن المخالفات.
- أخذ لقاح كورونا.
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
07:50 PM
نتعاون ما نتهاون.. الصحة: 5 إجراءات لمواجهة كورونا في رمضان
قالت: منها الاعتذار عن التجمعات الأسرية والإبلاغ عن المخالفات
وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للمحافظة على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك للحماية من فيروس كورونا.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر "تويتر" 5 نصائح تحت وسم "نتعاون ما نتهاون"، والتي جاءت كالآتي:
- الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
- الاعتذار عن التجمعات الأسرية.
- الابتعاد عن أماكن التجمعات.
- الإبلاغ عن المخالفات.
- أخذ لقاح كورونا.