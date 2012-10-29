عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية
أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.
ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.
وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.
عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-29
أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.
ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.
وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:03 PM
عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية
أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.
ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.
وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.