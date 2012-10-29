النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية

‫ أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية
سبق

‫ أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:03 PM

عائلة الشيخ عايض القرني تنفي الشائعات.. وتؤكد استقرار حالته الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,113

‫ أكدت عائلة الشيخ عايض القرني، أن حالته مستقرة ولله الحمد، مبينة أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض.

ونفى أحد أبناء الشيخ الشائعات المتداولة عن والده، مؤكداً أن حالته مستقرة ولله الحمد، ويحظى بالرعاية الصحية والاهتمام.

وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى قبل يومين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,657
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,822

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة