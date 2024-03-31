فجر الاثنين.. تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك والأمطار تبلغ ذروتها.. وهذه مناطقها

قال: سيكون هناك عودة للبرد ما يستوجب لباس الشتوي لأهالي الشمال والغرب

كشف محلل ومؤسس عالم الطقس عبدالله الحربي أن فجر الاثنين ١ إبريل ولأول مرة متوقع تساقط للثلوج على مرتفعات اللوز وعلقان والظهر والشرف بمنطقة تبوك -والله أعلم-.

‏وأضاف: سيكون هناك عودة للبرد ويستوجب لباس الشتوي من اليوم الأحد على مناطق الشمال، وفجر الاثنين في الغربية، ومحتمل أن تصل الفجر يوم الاثنين في جدة ١٧ والرياض ٢٠ درجة، وهي من النوادر أن تسجل جدة اقل من الرياض، وهذا يعود إلى هبوب الرياح الدافئة على الرياض والشرقية، وتسجل مناطق الشمال (تبوك والجوف)، ثلاث درجات والله أعلم.

وكشف حساب مركز "وسم" المتخصص بالطقس، ‏أن الحالة الجوية تصل ذروتها اليوم الأحد على نطاق واسع من السعودية تشمل القصيم والرياض والشرقية وحفرالباطن ونجران والجوف وعرعر وشرق كل عسير ومكة.

‏وأضاف: وزخات رعدية من الثلج على مرتفعات تبوك العالية التي تزيد على 1900 متر.



