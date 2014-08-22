مدير تعليم الأفلاج يستقبل المعلمين بالورود في مدارسهم ويشيد بدورهم

قال: بعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد

استقبل مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم، معلمي المحافظة بالورد في مدارسهم؛ مشيدًا بدورهم في رسالتهم التعليمية، وتفانيهم لإكمال مسيرة رحلة التعليم وصناعة المجد وبناء أجيال الغد.

ورحّب "آل مغيرة" بزملائه المعلمين والمعلمات بمناسبة عودتهم للمدارس لبداية عام دراسي جديد حافل بالجهد والاجتهاد، وأكد لهم خلال لقائه بهم أن المعلم النور الذي يضيء طريق أجيال المستقبل، وبعطائهم وإخلاصهم وتفانيهم تكتمل مسيرة رحلة التعليم لصناعة المجد وبناء أجيال الغد.