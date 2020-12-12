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"العسكر": صكوك الجيران تُعتبر من الوثائق المهمة لإثبات ملكية العقارات

طالب المواطنين بتقديم المتمسكات الشرعية إلى المنصة في 20 ديسمبر

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر ضرورة تقديم المواطنين الوثائق والمتمسكات الشرعية التي تثبت تملكهم عقاراتهم إلى المنصة المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتفصيلاً، لفت "العسكر" في تقرير نشرته قناة العربية إلى أن من ضمن الإثباتات والمتمسكات الشرعية التي يُسمح للمواطن بالتقدم بها الصكوك القديمة الصادرة في نزاع، أو صكوك تثبت تملك الجيران عقاراتهم، أو وثائق مبايعات قديمة.

وكان العسكر قد دعا قبل أيام أصحاب الطلبات للدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، مع إرفاق ما يدعم من وثائق تملُّك أيًّا كان نوعها، ثم يأخذ المتقدم رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا للشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين، أو في بطون الأودية، أو شعاب الجبال، أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

الهيئة العامة لعقارات الدولة عقار هيئة عقارات الدولة عقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسكر": صكوك الجيران تُعتبر من الوثائق المهمة لإثبات ملكية العقارات
سبق

أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر ضرورة تقديم المواطنين الوثائق والمتمسكات الشرعية التي تثبت تملكهم عقاراتهم إلى المنصة المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتفصيلاً، لفت "العسكر" في تقرير نشرته قناة العربية إلى أن من ضمن الإثباتات والمتمسكات الشرعية التي يُسمح للمواطن بالتقدم بها الصكوك القديمة الصادرة في نزاع، أو صكوك تثبت تملك الجيران عقاراتهم، أو وثائق مبايعات قديمة.

وكان العسكر قد دعا قبل أيام أصحاب الطلبات للدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، مع إرفاق ما يدعم من وثائق تملُّك أيًّا كان نوعها، ثم يأخذ المتقدم رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا للشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين، أو في بطون الأودية، أو شعاب الجبال، أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
12:46 AM

"العسكر": صكوك الجيران تُعتبر من الوثائق المهمة لإثبات ملكية العقارات

طالب المواطنين بتقديم المتمسكات الشرعية إلى المنصة في 20 ديسمبر

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر ضرورة تقديم المواطنين الوثائق والمتمسكات الشرعية التي تثبت تملكهم عقاراتهم إلى المنصة المقرر إطلاقها يوم الخامس من جمادى الأولى، الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتفصيلاً، لفت "العسكر" في تقرير نشرته قناة العربية إلى أن من ضمن الإثباتات والمتمسكات الشرعية التي يُسمح للمواطن بالتقدم بها الصكوك القديمة الصادرة في نزاع، أو صكوك تثبت تملك الجيران عقاراتهم، أو وثائق مبايعات قديمة.

وكان العسكر قد دعا قبل أيام أصحاب الطلبات للدخول على المنصة لتعبئة نموذج الطلب، مع إرفاق ما يدعم من وثائق تملُّك أيًّا كان نوعها، ثم يأخذ المتقدم رقم الطلب، ويذهب لأي مكتب مساحي معتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة.

وأشار إلى أن الطلب لا بد أن يكون مستوفيًا للشروط، منها ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين، أو في بطون الأودية، أو شعاب الجبال، أو المناطق المسماة بالمحرمات. وإذا كان الطلب مستوفيًا الشروط يتقدم به المواطن لتنظر اللجان في طلبه.

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