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القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

قال: تُسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي وتنسيق إجراءات جميع الأطراف

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة "تان بانغ لين" أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية واجهت التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" من خلال التعاون والتضامن، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في مجالات إنتاج اللقاحات، من خلال تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية.

وقال "تان بانغ لين" لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة استضافة ورئاسة السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري: "تحت رئاسة المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة العشرين حتى الآن أكثر من 100 اجتماع وزاري واجتماع مجموعات العمل، وأُجريت مناقشات حول التعاون في مكافحة الوباء، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز التعاون في القضايا الأخرى لمجموعة العشرين، واتُّخذت إجراءات غير مسبوقة بسرعة".

وأبان أن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية التي عُقدت سابقًا نجحت بكل المقاييس، ولاقت تقديرًا عاليًا من المجتمع الدولي. معربًا عن تقدير بلاده لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية التي قدمت إسهامات في بناء توافق المجتمع الدولي، وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. مثمنًا تنظيم وتنسيق السعودية كرئاسة المجموعة بشكل احترافي وفعّال.

وأكد تان بانغ لين أن مجموعة العشرين تسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي، وتنسيق إجراءات جميع الأطراف من حيث مكافحة جائحة كوفيد- 19، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته.

وتمنى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة في ختام تصريحه أن ترسل قمة مجموعة العشرين بالرياض إشارة التضامن والتعاون إلى العالم، وتلعب دورًا رائدًا في الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين
سبق

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة "تان بانغ لين" أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية واجهت التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" من خلال التعاون والتضامن، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في مجالات إنتاج اللقاحات، من خلال تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية.

وقال "تان بانغ لين" لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة استضافة ورئاسة السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري: "تحت رئاسة المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة العشرين حتى الآن أكثر من 100 اجتماع وزاري واجتماع مجموعات العمل، وأُجريت مناقشات حول التعاون في مكافحة الوباء، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز التعاون في القضايا الأخرى لمجموعة العشرين، واتُّخذت إجراءات غير مسبوقة بسرعة".

وأبان أن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية التي عُقدت سابقًا نجحت بكل المقاييس، ولاقت تقديرًا عاليًا من المجتمع الدولي. معربًا عن تقدير بلاده لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية التي قدمت إسهامات في بناء توافق المجتمع الدولي، وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. مثمنًا تنظيم وتنسيق السعودية كرئاسة المجموعة بشكل احترافي وفعّال.

وأكد تان بانغ لين أن مجموعة العشرين تسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي، وتنسيق إجراءات جميع الأطراف من حيث مكافحة جائحة كوفيد- 19، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته.

وتمنى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة في ختام تصريحه أن ترسل قمة مجموعة العشرين بالرياض إشارة التضامن والتعاون إلى العالم، وتلعب دورًا رائدًا في الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:55 AM

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

قال: تُسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي وتنسيق إجراءات جميع الأطراف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة "تان بانغ لين" أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية واجهت التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" من خلال التعاون والتضامن، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في مجالات إنتاج اللقاحات، من خلال تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية.

وقال "تان بانغ لين" لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة استضافة ورئاسة السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري: "تحت رئاسة المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة العشرين حتى الآن أكثر من 100 اجتماع وزاري واجتماع مجموعات العمل، وأُجريت مناقشات حول التعاون في مكافحة الوباء، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز التعاون في القضايا الأخرى لمجموعة العشرين، واتُّخذت إجراءات غير مسبوقة بسرعة".

وأبان أن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية التي عُقدت سابقًا نجحت بكل المقاييس، ولاقت تقديرًا عاليًا من المجتمع الدولي. معربًا عن تقدير بلاده لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية التي قدمت إسهامات في بناء توافق المجتمع الدولي، وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. مثمنًا تنظيم وتنسيق السعودية كرئاسة المجموعة بشكل احترافي وفعّال.

وأكد تان بانغ لين أن مجموعة العشرين تسهم بدور قيادي في بناء التوافق الدولي، وتنسيق إجراءات جميع الأطراف من حيث مكافحة جائحة كوفيد- 19، وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته.

وتمنى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة في ختام تصريحه أن ترسل قمة مجموعة العشرين بالرياض إشارة التضامن والتعاون إلى العالم، وتلعب دورًا رائدًا في الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والازدهار المشترك، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

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