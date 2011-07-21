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أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء "فيديو"

بينهم من وثّقه وهم فوق القمة وسط تهليلات وتكبيرات حتى استقروا على الحافة

نجا مجموعة من الشباب من الموت، جراء انحدار مركبتهم التي يقلونها من قمم جبال محافظة فيفاء.

ورصد الفيديو الذي وثقه أحدهم لحظة انحدار مركبة من نوع "هايلكس" كانوا يقلونها، من فوق قمم جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان وسط تهليلات وتكبيرات الشبان؛ حيث نطق أحدهم الشهادة حتى استقرت المركبة على حافة هاوية الجبل.

وكانت قد شهدت منطقة جازان ومحافظاتها أمطاراً غزيرة، حيث تتسبب الأمطار في تساقط الصخور وانحدار المركبات من قمم الجبال في المحافظات الجبلية.

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أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء "فيديو"
سبق

نجا مجموعة من الشباب من الموت، جراء انحدار مركبتهم التي يقلونها من قمم جبال محافظة فيفاء.

ورصد الفيديو الذي وثقه أحدهم لحظة انحدار مركبة من نوع "هايلكس" كانوا يقلونها، من فوق قمم جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان وسط تهليلات وتكبيرات الشبان؛ حيث نطق أحدهم الشهادة حتى استقرت المركبة على حافة هاوية الجبل.

وكانت قد شهدت منطقة جازان ومحافظاتها أمطاراً غزيرة، حيث تتسبب الأمطار في تساقط الصخور وانحدار المركبات من قمم الجبال في المحافظات الجبلية.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:44 AM

أحدهم نطق الشهادة.. لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بفيفاء "فيديو"

بينهم من وثّقه وهم فوق القمة وسط تهليلات وتكبيرات حتى استقروا على الحافة

A A A
فهد كاملي - جازان
6
16,691

نجا مجموعة من الشباب من الموت، جراء انحدار مركبتهم التي يقلونها من قمم جبال محافظة فيفاء.

ورصد الفيديو الذي وثقه أحدهم لحظة انحدار مركبة من نوع "هايلكس" كانوا يقلونها، من فوق قمم جبال محافظة فيفاء بمنطقة جازان وسط تهليلات وتكبيرات الشبان؛ حيث نطق أحدهم الشهادة حتى استقرت المركبة على حافة هاوية الجبل.

وكانت قد شهدت منطقة جازان ومحافظاتها أمطاراً غزيرة، حيث تتسبب الأمطار في تساقط الصخور وانحدار المركبات من قمم الجبال في المحافظات الجبلية.

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201,250 سيارة ..

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