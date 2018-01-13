زيدان: خسارة "برشلونة" فاجأتني.. وسيميوني: جهزت خطة تحقيق الكأس

مدربا الريال وأتليتكو يتحدثان للإعلام قبل نهائي السوبر

أبدى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد جاهزيتهم لخوض نهائي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد في جدة غداً.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بوصولنا إلى النهائي، وجاهزون لتقديم مباراة كبيرة ونريد حصد اللقب".

وعن خطته لمواجهة أتليتكو قال: "لعب مثل هذه المباريات أصبح يسري في جينات النادي، ونحن فريق كبير يعيش من أجل خوض هذه المباريات".

وأضاف: ليس لدي خلطة سرية، أضع كامل ثقتي في اللاعبين، لأنني أملك أفضل لاعبي العالم، لكن علينا إثبات ذلك هذا هو السر أن تثبت دائمًا أنك الأفضل".

وعن خسارة برشلونة وهو الذي كان المرشح للعب في النهائي قال: "النتيجة فاجأتني، شاهدت المباراة وكنت أعتقد أن برشلونة سيفوز، لكن أتلتيكو نافس حتى آخر دقيقة، في عالم كرة القدم كل شيء قد يحدث في الدقائق الأخيرة".

من جانبه، شدد سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد على أنه جهز خطة مميزة لتحقيق اللقب من أمام ريال مدريد.

وقال في المؤتمر الصحفي: "أعددت سيناريو رائعًا لمواجهة الغد، وفريقنا شاب ومتطور، ونملك روح تحقيق البطولة".

وأضاف: أؤمن بلاعبيّ دائمًا، وأسعى لتقوية النادي الذي يقوم بعمل كبير منذ سنوات.



ونوه أن الحارس يان أوبلاك والمهاجم أنخيل كوريا جاهزان لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما ينتظر متابعة خوسيه ماريا خيمينيز في مران اليوم لتحديد وضعه.

وامتدح سيميوني، ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وطموحه في الفوز قائلاً: "يلعب بدون هازارد وجاريث بيل وكريم بنزيما ولديه نفس الطموح".