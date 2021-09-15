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"الهريفي" لرئيس "النصر": سيظلون وراءك حتى إقالة "مينزيس"

طالب المدرب بالتخلّي عن بعض قناعاته

تهكم لاعب المنتخب السعودي والنصر "السابق" فهد الهريفي، على كم المطالبات الخاصة بإقالة مدرب الفريق مانو مينزيس، وذلك على صفحته بموقع تويتر.

وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “لو كنت مكان رئيس النصر لاستمعت لكثير من جماهيره وطردت مانو، اسمع نصيحتي وأقدم عليها نحن "ملوك الانقسام" إذا أصروا على شيء ما راح يتركونه حتى يتحقق”.

وتابع: “رغم أنه لن يغير الحال ولا هو توقيته، هو يتحمل جزءًا واللاعبون يتحملون الآخر، حتى الآن هناك من لم يقدم ما يساعد في الشكل الفني للمجموعة”.

وواصل: "الفريق واللاعبون يحتاج لبعض الوقت ما بين انسجام وتفاهم وتوليف وأجواء مباريات، قوة الاستقطاب الإعلامي وعدم ظهورها داخل الملعب بالشكل المؤثر جعل البعض يصبّ غضبه على المدرب فقط، رغم تحمله جزءًا من المسؤولية في بعض قناعاته للأسف هناك من يدغدغ الجماهير ويمشي معاها ولا يشخص الأمور كاملة”.

واختتم الهريفي حديثه قائلًا: "لست مع ودي مدرب وجيب مدرب، أنا مع التقويم وتغيير بعض القناعات المنظومة المتكاملة تتطلب ذلك، خاصة إذا عرفت أنه لا يتحمل كل هذه المشاكل لوحده”.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهريفي" لرئيس "النصر": سيظلون وراءك حتى إقالة "مينزيس"
سبق

تهكم لاعب المنتخب السعودي والنصر "السابق" فهد الهريفي، على كم المطالبات الخاصة بإقالة مدرب الفريق مانو مينزيس، وذلك على صفحته بموقع تويتر.

وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “لو كنت مكان رئيس النصر لاستمعت لكثير من جماهيره وطردت مانو، اسمع نصيحتي وأقدم عليها نحن "ملوك الانقسام" إذا أصروا على شيء ما راح يتركونه حتى يتحقق”.

وتابع: “رغم أنه لن يغير الحال ولا هو توقيته، هو يتحمل جزءًا واللاعبون يتحملون الآخر، حتى الآن هناك من لم يقدم ما يساعد في الشكل الفني للمجموعة”.

وواصل: "الفريق واللاعبون يحتاج لبعض الوقت ما بين انسجام وتفاهم وتوليف وأجواء مباريات، قوة الاستقطاب الإعلامي وعدم ظهورها داخل الملعب بالشكل المؤثر جعل البعض يصبّ غضبه على المدرب فقط، رغم تحمله جزءًا من المسؤولية في بعض قناعاته للأسف هناك من يدغدغ الجماهير ويمشي معاها ولا يشخص الأمور كاملة”.

واختتم الهريفي حديثه قائلًا: "لست مع ودي مدرب وجيب مدرب، أنا مع التقويم وتغيير بعض القناعات المنظومة المتكاملة تتطلب ذلك، خاصة إذا عرفت أنه لا يتحمل كل هذه المشاكل لوحده”.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:44 PM

"الهريفي" لرئيس "النصر": سيظلون وراءك حتى إقالة "مينزيس"

طالب المدرب بالتخلّي عن بعض قناعاته

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محمد السيّد - الرياض
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تهكم لاعب المنتخب السعودي والنصر "السابق" فهد الهريفي، على كم المطالبات الخاصة بإقالة مدرب الفريق مانو مينزيس، وذلك على صفحته بموقع تويتر.

وكتب الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “لو كنت مكان رئيس النصر لاستمعت لكثير من جماهيره وطردت مانو، اسمع نصيحتي وأقدم عليها نحن "ملوك الانقسام" إذا أصروا على شيء ما راح يتركونه حتى يتحقق”.

وتابع: “رغم أنه لن يغير الحال ولا هو توقيته، هو يتحمل جزءًا واللاعبون يتحملون الآخر، حتى الآن هناك من لم يقدم ما يساعد في الشكل الفني للمجموعة”.

وواصل: "الفريق واللاعبون يحتاج لبعض الوقت ما بين انسجام وتفاهم وتوليف وأجواء مباريات، قوة الاستقطاب الإعلامي وعدم ظهورها داخل الملعب بالشكل المؤثر جعل البعض يصبّ غضبه على المدرب فقط، رغم تحمله جزءًا من المسؤولية في بعض قناعاته للأسف هناك من يدغدغ الجماهير ويمشي معاها ولا يشخص الأمور كاملة”.

واختتم الهريفي حديثه قائلًا: "لست مع ودي مدرب وجيب مدرب، أنا مع التقويم وتغيير بعض القناعات المنظومة المتكاملة تتطلب ذلك، خاصة إذا عرفت أنه لا يتحمل كل هذه المشاكل لوحده”.

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