فلكية جدة: هلال عيد الفطر سيزين قبة السماء.. الليلة

رؤيته سهلة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن هلال عيد الفطر المبارك سيشاهد بعد غروب الشمس اليوم الخميس 13 مايو 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيزين الأفق الغربي بسماء الوطن العربي، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

وأضاف: القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسيصبح أكثر وضوحاً، ويمكن ملاحظة أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وتابع :من ناحية أخرى سيكون هلال العيد ظاهرياً بالقرب من عطارد في حالة اقتران هذه الليلة، حيث سيبدو الكوكب كنقطة خافتة إلى أعلى يمين هلال القمر في حين يرصد الزهرة إلى أسفل يمين هلال القمر بالنسبة للراصد.

كوكب الزهرة سيكون أكثر إشراقاً من عطارد بحوالي 36 مرة، برغم ذلك يمكن رؤية عطارد بالعين المجردة بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، وفي حالة كانت الظروف الجوية ليست مثالية، يفضل استخدام المناظير لرؤية ذلك الكوكب الصغير.

وأردف :يوماً بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقه نحو طور التربيع الأول، وبمراقبته خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية والنجوم اللامعة في ليالي العيد.