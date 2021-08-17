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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها

قالت: إن القرارات غير قابلة للاستئناف

‬فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على نادي الاتحاد بمبلغ 10 آلاف ريال؛ بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء وبعد انتهاء مواجهتهم أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت اللجنة نادي الرائد بمبلغ 35 آلف ريال؛ بسبب عدم التزام لاعبيه بالتباعد الاجتماعي على دكة الاحتياط، إضافة إلى تأخر النزول إلى الملعب في الشوط الثاني من مواجهتهم أمام الفتح في الجولة الأولى من الدوري.

وقررت الانضباط تغريم فريقي أبها والباطن بمبلغ 10 لكل منهما؛ بسبب تأخر لاعبيهما في النزول بالشوط الثاني من مباراتيهما أمام الشباب والاتفاق، كما قررت تغريم يزيد البكر لاعب نادي التعاون بمبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الحزم.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الثلاثاء، بأنها غير قابلة للاستئناف.

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لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها
سبق

‬فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على نادي الاتحاد بمبلغ 10 آلاف ريال؛ بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء وبعد انتهاء مواجهتهم أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت اللجنة نادي الرائد بمبلغ 35 آلف ريال؛ بسبب عدم التزام لاعبيه بالتباعد الاجتماعي على دكة الاحتياط، إضافة إلى تأخر النزول إلى الملعب في الشوط الثاني من مواجهتهم أمام الفتح في الجولة الأولى من الدوري.

وقررت الانضباط تغريم فريقي أبها والباطن بمبلغ 10 لكل منهما؛ بسبب تأخر لاعبيهما في النزول بالشوط الثاني من مباراتيهما أمام الشباب والاتفاق، كما قررت تغريم يزيد البكر لاعب نادي التعاون بمبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الحزم.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الثلاثاء، بأنها غير قابلة للاستئناف.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:10 PM

لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامات مالية على الأندية.. تعرف عليها

قالت: إن القرارات غير قابلة للاستئناف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على نادي الاتحاد بمبلغ 10 آلاف ريال؛ بسبب رمي جماهيره 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب أثناء وبعد انتهاء مواجهتهم أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت اللجنة نادي الرائد بمبلغ 35 آلف ريال؛ بسبب عدم التزام لاعبيه بالتباعد الاجتماعي على دكة الاحتياط، إضافة إلى تأخر النزول إلى الملعب في الشوط الثاني من مواجهتهم أمام الفتح في الجولة الأولى من الدوري.

وقررت الانضباط تغريم فريقي أبها والباطن بمبلغ 10 لكل منهما؛ بسبب تأخر لاعبيهما في النزول بالشوط الثاني من مباراتيهما أمام الشباب والاتفاق، كما قررت تغريم يزيد البكر لاعب نادي التعاون بمبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الحزم.

وذيّلت لجنة الانضباط بيان حزمة القرارات التي أصدرتها، الثلاثاء، بأنها غير قابلة للاستئناف.

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