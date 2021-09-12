وزير العدل: التبرُّع السخي من ولي العهد لمنصة إحسان يعكس اهتمام سموه بالعمل الخيري

أكد وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التبرع السخي المقدَّم من سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) يعكس مدى اهتمامه -أيده الله- بالعمل الخيري، ودعمه بالسبل كافة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.



وأكد أن وصول المنصة بتبرع سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى مبلغ مليار ريال من التبرعات يعد إنجازًا غير مسبوق، يفخر به كل مواطن، ويعزِّز من مبادئ التآخي والتكافل في المجتمع.



وقال إن العمل الخيري في السعودية يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة، وتكاملاً من الجهات المعنية كافة، وتفاعلاً كبيرًا من أبناء الوطن تجاه التبرع للمستحقين، والحث عليه.



وذكر أن التحوُّل الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لعملية التنمية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. واستكمالاً لما تشهده السعودية من التحول الرقمي على جميع المستويات أصبح العمل الخيري جزءًا من ذلك التحول، وبإمكان المتبرع أن يساهم بما يستطيع في عملية إلكترونية متكاملة، تحقق سرعة في الأداء، وموثوقية في التعامل، وضبط للعمل الخيري من ناحية ضمان وصول التبرع لمستحقه.



وأكمل: "من نِعَم الله علينا أن تُسخَّر هذه الإمكانات الرقمية الكبيرة لتيسير مشاركتنا في العطاء، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، بما يعزز العمل الخيري، ويُيسِّره في كل وقت".