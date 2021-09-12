النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل: التبرُّع السخي من ولي العهد لمنصة إحسان يعكس اهتمام سموه بالعمل الخيري

أكد وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التبرع السخي المقدَّم من سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) يعكس مدى اهتمامه -أيده الله- بالعمل الخيري، ودعمه بالسبل كافة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

وأكد أن وصول المنصة بتبرع سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى مبلغ مليار ريال من التبرعات يعد إنجازًا غير مسبوق، يفخر به كل مواطن، ويعزِّز من مبادئ التآخي والتكافل في المجتمع.

وقال إن العمل الخيري في السعودية يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة، وتكاملاً من الجهات المعنية كافة، وتفاعلاً كبيرًا من أبناء الوطن تجاه التبرع للمستحقين، والحث عليه.

وذكر أن التحوُّل الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لعملية التنمية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. واستكمالاً لما تشهده السعودية من التحول الرقمي على جميع المستويات أصبح العمل الخيري جزءًا من ذلك التحول، وبإمكان المتبرع أن يساهم بما يستطيع في عملية إلكترونية متكاملة، تحقق سرعة في الأداء، وموثوقية في التعامل، وضبط للعمل الخيري من ناحية ضمان وصول التبرع لمستحقه.

وأكمل: "من نِعَم الله علينا أن تُسخَّر هذه الإمكانات الرقمية الكبيرة لتيسير مشاركتنا في العطاء، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، بما يعزز العمل الخيري، ويُيسِّره في كل وقت".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصة إحسان سدايا المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العدل: التبرُّع السخي من ولي العهد لمنصة إحسان يعكس اهتمام سموه بالعمل الخيري
سبق

أكد وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التبرع السخي المقدَّم من سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) يعكس مدى اهتمامه -أيده الله- بالعمل الخيري، ودعمه بالسبل كافة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

وأكد أن وصول المنصة بتبرع سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى مبلغ مليار ريال من التبرعات يعد إنجازًا غير مسبوق، يفخر به كل مواطن، ويعزِّز من مبادئ التآخي والتكافل في المجتمع.

وقال إن العمل الخيري في السعودية يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة، وتكاملاً من الجهات المعنية كافة، وتفاعلاً كبيرًا من أبناء الوطن تجاه التبرع للمستحقين، والحث عليه.

وذكر أن التحوُّل الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لعملية التنمية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. واستكمالاً لما تشهده السعودية من التحول الرقمي على جميع المستويات أصبح العمل الخيري جزءًا من ذلك التحول، وبإمكان المتبرع أن يساهم بما يستطيع في عملية إلكترونية متكاملة، تحقق سرعة في الأداء، وموثوقية في التعامل، وضبط للعمل الخيري من ناحية ضمان وصول التبرع لمستحقه.

وأكمل: "من نِعَم الله علينا أن تُسخَّر هذه الإمكانات الرقمية الكبيرة لتيسير مشاركتنا في العطاء، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، بما يعزز العمل الخيري، ويُيسِّره في كل وقت".

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:09 AM

وزير العدل: التبرُّع السخي من ولي العهد لمنصة إحسان يعكس اهتمام سموه بالعمل الخيري

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,361

أكد وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التبرع السخي المقدَّم من سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) يعكس مدى اهتمامه -أيده الله- بالعمل الخيري، ودعمه بالسبل كافة لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.

وأكد أن وصول المنصة بتبرع سمو ولي العهد -رعاه الله- إلى مبلغ مليار ريال من التبرعات يعد إنجازًا غير مسبوق، يفخر به كل مواطن، ويعزِّز من مبادئ التآخي والتكافل في المجتمع.

وقال إن العمل الخيري في السعودية يشهد دعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة، وتكاملاً من الجهات المعنية كافة، وتفاعلاً كبيرًا من أبناء الوطن تجاه التبرع للمستحقين، والحث عليه.

وذكر أن التحوُّل الرقمي أحد المرتكزات الأساسية لعملية التنمية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030. واستكمالاً لما تشهده السعودية من التحول الرقمي على جميع المستويات أصبح العمل الخيري جزءًا من ذلك التحول، وبإمكان المتبرع أن يساهم بما يستطيع في عملية إلكترونية متكاملة، تحقق سرعة في الأداء، وموثوقية في التعامل، وضبط للعمل الخيري من ناحية ضمان وصول التبرع لمستحقه.

وأكمل: "من نِعَم الله علينا أن تُسخَّر هذه الإمكانات الرقمية الكبيرة لتيسير مشاركتنا في العطاء، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، بما يعزز العمل الخيري، ويُيسِّره في كل وقت".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة