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نشر المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق" على شاشات الأحساء

يستفيد من مشاهدتها يومياً آلاف الزوار والسكان بالمحافظة

نشرت أمانة محافظة الأحساء، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة بالمحافظة، حيث يستفيد من مشاهدتها يوميا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الأحساء.

جاء ذلك، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، ممثله بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع وأمانة الأحساء.

يُذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقها أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه، قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي: إن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقا لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي على معتقد الخوارج.

وأوضح أنه لهذا أطلقت هذه الحملة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

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نشر المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق" على شاشات الأحساء
سبق

نشرت أمانة محافظة الأحساء، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة بالمحافظة، حيث يستفيد من مشاهدتها يوميا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الأحساء.

جاء ذلك، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، ممثله بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع وأمانة الأحساء.

يُذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقها أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه، قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي: إن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقا لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي على معتقد الخوارج.

وأوضح أنه لهذا أطلقت هذه الحملة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
07:15 PM

نشر المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق" على شاشات الأحساء

يستفيد من مشاهدتها يومياً آلاف الزوار والسكان بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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نشرت أمانة محافظة الأحساء، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة بالمحافظة، حيث يستفيد من مشاهدتها يوميا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الأحساء.

جاء ذلك، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، ممثله بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع وأمانة الأحساء.

يُذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقها أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه، قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي: إن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقا لرسالتها؛ التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب التي على معتقد الخوارج.

وأوضح أنه لهذا أطلقت هذه الحملة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

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