مستشفى سليمان الحبيب في القصيم يُنقذ طفلًا "تشيكيًّا" يعاني تشوهات خلقية نادرة ومتعددة

متمثلة في انعكاس موضع الأحشاء الداخلية مثل القلب والكبد ووجودها في غير مكانها الطبيعي

تَمَكّن فريق جراحة طب الأطفال بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم -بفضل الله- من علاج طفل حديث الولادة تشيكي الجنسية، يعاني عيوبًا خلقية نادرة ومتعددة، متمثلة في انعكاس موضع الأحشاء الداخلية مثل القلب والكبد، ووجودها في غير مكانها الطبيعي ومشاكل أخرى في الأمعاء.

ذكر ذلك الدكتور زياد بطاينة استشاري جراحة الأطفال ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وقد أضاف أنه بعد الولادة في الشهر الثامن، تم نقل الطفل للعناية الحثيثة للأطفال بالمستشفى، وبإجراء الفحوصات الأولية السريرية للاطمئنان على وضعه الصحي، تَبَيَّن وجود ضيق في التنفس، ونبض القلب في جهة اليمين بدلًا من اليسار، وعلى الفور تم إخضاع الطفل لإجراء أشعة (X-RAYS) على كامل عظام الجسم، وكذلك أشعة صوتية (Echo) لمنطقة البطن والدماغ، بالإضافة إلى فحص النظر والسمع.

وأفاد استشاري جراحة الأطفال، بأن الفحوصات الدقيقة أبانت أن الطفل يعاني من انغلاق في فتحة الشرج، ووجود ناصور شديد، بالإضافة إلى انعكاس مكان القلب والطحال ووجودهما جهةَ اليمين، أما الكبد فتَبَيَّن أنه في جهة اليسار بدلًا من اليمين، وكذلك هناك انعكاس تام للأمعاء.

وأشار إلى أنه تم استدعاء فريق طبي من عدة تخصصات لدراسة حالة الطفل؛ حيث تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عاجلة لمعالجة مشكلة الإخراج، وقد استغرقت الجراحة ساعة ونصفًا، وتم فيها فتح الشرج وعلاج الناصور؛ مؤكدًا أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكد الدكتور زياد بطاينة أن حالة الطفل مستقرة، وأن الأحشاء الداخلية تقوم بوظائفها رغم انعكاسها الخلقي؛ مشيرًا إلى أن الطفل خرج من المستشفى وهو في حالة جيدة جدًّا، كما تم وضع برنامج للمتابعة الدورية في عيادات جراحات الأطفال والزيارة الطبية بالمستشفى.